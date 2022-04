El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que no sancionará a Telcel por posibles incumplimientos relacionados con la fracción IX del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), cuando éstos deriven de complicaciones técnicas atribuidas a teléfonos deshabilitados desde la fábrica para soportar tecnologías de comunicación 4G-LTE y estándares superiores.

Esta fracción de dicho artículo establece que las autoridades y los operadores deben facilitar el acceso a un número de emergencias único a nivel nacional para auxiliar a los usuarios en situaciones de riesgo, aun cuando éstos no cuenten con crédito en su línea celular para marcar, de lo contrario los infractores se enfrentarán a sanciones contempladas en esta legislación.

El número elegido para este tipo de situaciones es el 911 y Telcel está imposibilitado de dar cumplimiento total a las obligaciones relacionadas con su marcación por una complicación técnica que escapa de sus manos solucionar, han reconocido oficialmente la Unidad de Política Regulatoria y la Unidad de Cumplimiento del IFT en la resolución P/IFT/EXT/250222/2 que ya se ha hecho pública.

Esta complejidad técnica deriva de un convenio firmado en febrero del 2021 entre las empresas Telcel y Altán Redes en materia de uso de redes celulares, conocida en la industria como “servicios de usuario visitante”.

Telcel contó al IFT el 10 de enero de este año, que la complicación surge cuando en algunas zonas geográficas muy particulares del país, su red no alcanza a cubrir todas las necesidades del usuario, por lo que el teléfono de éste utiliza la red de Altán de manera automática y no se generan obstáculos de comunicación en los servicios de voz, mensajes de texto o navegación de Internet, si el equipo fue fabricado para utilizarse con tecnologías superiores a 4G-LTE, pero que sí existen problemas para aquellos consumidores de teléfonos más aptos para 3G.

Ese tipo de consumidores significaron una preocupación para Telcel, en el caso de que estuviesen en una situación de riesgo, pues no los podría comunicar con las autoridades de auxilio, incumpliendo de esta manera también con el citado artículo 190 de la LFTR. La compañía dijo haber realizado labores técnicas para atajar las complicaciones técnicas, pero informó al IFT que difícilmente funcionarían para teléfonos fabricados para tecnologías anteriores a 4G.

Los servicios de voz de los usuarios de Telcel viajan, principalmente, sobre tecnologías de 2G y 3G, pero los de Internet se transportan, sobre redes 4G y ahora sobre redes 5G.

La red de Altán Redes, de tipo 4G-LTE Advanced, ocupa una tecnología más evolucionada que optimiza el transporte de la voz, los mensajes de texto y los datos, por ello toda su información viaja sobre Internet y por tanto, sus usuarios, a través de los operadores móviles virtuales, requieren de teléfonos con habilitaciones como la tecnología VoLTE para hablar con voz celular pero sobre Internet.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoció que la problemática que enfrenta Telcel con estas particularidades se producen por una imposibilidad técnica que no es posible solucionar a través de alguna acción regulatoria por parte del mismo IFT, pues derivan de una restricción de los propios teléfonos.

Existe un impedimento técnico atribuible exclusivamente a los equipos terminales y no a una problemática de la red de Telcel, lo que trae como consecuencia una imposibilidad para hacer uso de servicios de voz, SMS y la marcación al número 911 en aquellos equipos que no cuentan con la tecnología 4G VoLTE, razón por la cual la Unidad de Cumplimiento considera que no resultaría procedente atribuir responsabilidad administrativa a Telcel, derivado de una conducta que no es imputable a este concesionario (…) Estamos dando certidumbre al regulado de lo que debe interpretarse en la regulación”, resolvió el IFT.