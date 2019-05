El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno ya cuenta con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. El titular del Ejecutivo federal encabezará el próximo domingo un evento de inicio de las obras de la construcción de la refinería.

Al respecto, López Obrador fue cuestionado acerca de cuándo la Semarnat presentará el estudio de impacto ambiental de los megaproyectos que plantea su gobierno, entre ellos el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y específicamente la refinería de Dos Bocas.

Al respecto, el primer mandatario dijo que el gobierno ya cuenta con una “autorización previa” de la Semarnat para ese proyecto. Sin embargo, cuestionado sobre los estudios de impacto ambiental, López Obrador afirmó que se realizarán todos los estudios que sean necesarios, sin especificar fechas. El recién nombrado secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, también fue cuestionado sobre cuándo estarán listos los estudios, aunque se negó a responder, pues dijo que apenas tenía 48 horas en el cargo.

El presidente López Obrador argumentó que esta obra es necesaria por un asunto de seguridad nacional, en virtud de que México sólo produce 600,000 de los 800,000 barriles diarios de gasolina que consume. “Ya se tiene el trámite en la Secretaría del Medio Ambiente para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ya se tiene una autorización previa para esto, pero si hiciera falta más se está en la mejor disposición para que no haya ninguna inconformidad”, mencionó.

“Estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolinas después de que éramos autosuficientes, hoy sólo producimos 200,000 barriles; estamos comprando 600,000 barriles diarios. Estamos comprando 95% de las gasolinas en Texas”, manifestó.

En referencia a las críticas de especialistas que consideran que no es viable la construcción de una nueva refinería, López Obrador expresó: “Tenemos que avanzar con desarrollo sustentable; tenemos que crecer sin agredir”.

Autoridades ambientales apelan

Con relación a las declaraciones anteriores, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace reiteraron que el proyecto no cuenta con las autorizaciones correspondientes en materia ambiental que señalan tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

“En el caso concreto de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, reiteramos que al día de hoy no se ha presentado ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Manifestación de Impacto Ambiental respectiva que corresponda específicamente para el proyecto de la refinería. Por tanto, dicha dependencia no ha iniciado la evaluación del impacto ambiental correspondiente y en consecuencia no existe resolutivo de impacto ambiental favorable que permita que la obra en cuestión vaya adelante”.

El centro hizo un llamado al titular de la Semarnat, así como al titular de la ASEA, para que le aconsejen a López Obrador que el proyecto de la refinería no puede iniciar sin contar con las autorizaciones ambientales pertinentes.

