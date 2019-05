Rafael Ramírez es un joven con discapacidad motriz que visitó la Feria del Empleo Incluyente, organizada por la Universidad Panamericana (UP), para buscar una mejor oportunidad de empleo entre las 200 vacantes que se ofrecieron en las 35 empresas y 10 organizaciones ciudadanas que participaron en esta tercera edición.

A sus 33 años, es un abogado corporativo de una constructora, es su tercer empleo; sin embargo, recuerda que ingresar al mercado laboral no fue sencillo. En el 2016, cuando comenzó su búsqueda de empleo, le tomó entre 11 meses encontrar una oportunidad.

“Cuando yo llegaba a la entrevista se daban cuenta de mi discapacidad y pues algunas empresas sí cierran totalmente la puerta, porque a veces no están adaptadas en infraestructura”, comenta Rafael Ramírez. Del 2017 a 2019 las ferias del empleo para personas con discapacidad organizadas por la UP han beneficiado a 2,350 personas.

Antonio Castro D’Franchis, director adjunto de Rectoría de la UP, asegura que la inclusión laboral de personas con discapacidad no debe ser un asunto de labor social, sino entender que el talento no tiene condición; es por esta razón, que se debe trabajar en una concientización tanto para empleadores como candidatos.

A las personas con discapacidad hay que enseñarles que “no obtendrán un trabajo por filantropía, sino porque tienen el talento y son la mejor opción para la vacante”.

Mientras que, en las empresas se debe trabajar en mostrar que las personas con discapacidad son igual de productivas que el resto; además, contratarlas no implica tratos especiales, sino ajustes razonables como modificar mobiliario e inmobiliario o, mejorar la cultura de inclusión en la empresa.

La vinculación no garantiza una inclusión laboral exitosa, si no se acompaña a las empresas y los candidatos durante este proceso, puntualiza Castro.

En esta feria también se impartieron diversos talleres, entre ellos la preparación de un CV, cómo presentarte a una entrevista de trabajo, taller de Braille, taller de comunicación asertiva y resiliencia

Algunas de las empresas participantes fueron: Unidos somos Iguales, Buró de Crédito, J.P. Morgan, GNP Seguros, Centro Panamericano Colabore, Siemens Gamesa , Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Procter and Gamble, García-Cuellar, Aiza y Enríquez , Compartamos Banco, Profuturo, Unilever, Pro Ciegos, Ibby, Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IAP, AT&T, Hermanos en la Discapacidad, Ey México, BBVA Bancomer, NestléMéxico, RRHH UP y Citibanamex.