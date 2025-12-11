Productos mexicanos conquistan el e-commerce: Alimentos, calzado y artesanías lideran 2025

Los productos mexicanos conquistan el e-comerce. Durante el 2025 los artículos más buscados en Mercado Libre fueron alimentos y bebidas, alzado y productos artesanales.

El reporte “Orgullo Local 2025”, presentado por la plataforma de comercio eléctrico detalla que aumentó la búsqueda en línea de productos mexicano, lo cual muestra interés por marcas creadas por emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Este año Mercado Libre se sumó al sello Hecho en México, iniciativa del gobierno y la Secretaría de Economía para promover la producción nacional.

El crecimiento de las marcas mexicanas no es solo una tendencia de consumo; es un motor real para el desarrollo económico del país”, dice Luis Pedraza, director comercial de Mercado Libre de México.

Puntualiza en que “a través de esta colaboración, la compañía refuerza su compromiso con el desarrollo económico del país, impulsando la visibilidad de productos elaborados en México y el crecimiento de miles de pymes dentro de su ecosistema digital”.

¿Cuáles son los productos nacionales más vendidos?

El reporte señala que a lo largo de la república mexicana crece la demanda de productos nacionales y marcas mexicanas se posicionan como alternativas competitivas frente a opciones globales. Sin embargo, el tipo de productos varia de acuerdo con la región.

Cerveza y chicharrón: En la zona norte del país los consumidores apuestan por alimentos y bebidas artesanales. Los productos que más destacan son, la cerveza artesanal, debido a que supera los 6 millones de búsquedas y el chicharrón, que cuenta con 712,000 búsquedas. Marcas como Cervecería de Colima y La Ramos.

Cazado y textil: En el bajío las botas acumulan más de 76 millones de búsquedas. El calzado infantil, femenino y deportivo son los de mayor interés por los consumidores.

Mezclilla y alimentos premium: En el centro del país destaca la mezclilla, que supera los 35 millones de búsquedas, principalmente en la CDMX. Los alimentos premium, como chocolates, también muestran un gran interés por los consumidores.

Café y mezcal artesanal: En el sur del país destacan los productos naturales y artesanales, como el café que tiene 92 millones de búsquedas, el mezcal que cuenta con 1 miillón y las hamacas con 4.6 millones de búsquedas en la plataforma.

Muebles: El occidente del país está representado por el diseño y las bebidas. Los muebles superan 15 millones de búsquedas y el tequila 8.4 millones., marcas como Gran Malo de Luisito Comunica tienen un gran impacto entre los consumidores.

Logística, el impulso de las pymes

Luis Pedraza destacó que la infraestructura logística ha impulsado el crecimiento de los negocios mexicanos, debido a que la infraestructura de Mercado Libre permite que los productos lleguen, en algunos estados, el mismo día.

La plataforma cuenta con más de 100 instalaciones logísticas, incluidos 14 centros de distribución, cuatro aviones recorriendo el país de punta a punta, más de 1,000 vans realizando entregas diariamente y posibilidad de entrega el mismo día en 28 ciudades del país,