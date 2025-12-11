China recurrirá al estímulo fiscal para gestionar la economía en 2026

China dijo este jueves que recurrirá al estímulo fiscal para gestionar la economía en 2026, comprometiéndose a mantener un déficit presupuestario "necesario" y los niveles de deuda para apuntalar el crecimiento, al tiempo que aborda las tensiones financieras de los gobiernos locales.

El compromiso, esbozado tras una reunión clave para fijar la agenda, subraya la intención de Pekín de mantener un gasto elevado y desplegar herramientas monetarias flexibles, ya que se enfrenta a la presión de impulsar la demanda interna y compensar las tensiones comerciales mundiales.

China aumentará los ajustes anticíclicos y procíclicos el próximo año, informó la agencia oficial de noticias Xinhua, citando la Conferencia Central de Trabajo Económico anual celebrada los días 10 y 11 de diciembre.

"Seguiremos aplicando una política fiscal más proactiva: mantener el déficit fiscal necesario, el volumen de deuda total y el gasto total, fortalecer la gestión fiscal científica, optimizar la estructura del gasto fiscal", señaló.

Según los analistas, se espera que China aplique un mayor estímulo fiscal el próximo año, manteniendo su objetivo de déficit presupuestario cerca de los niveles actuales, o aumentándolo levemente, junto con una mayor emisión de deuda.

China fijó este año un objetivo récord de déficit presupuestario en torno al 4% del PIB para apoyar su objetivo de crecimiento.

Los responsables políticos desplegarán con flexibilidad herramientas que incluyen recortes en los coeficientes de reservas obligatorias de los bancos y en las tasas de interés, según el informe de Xinhua.

China también tomará medidas para impulsar el consumo de los hogares, al tiempo que se adhiere a una estrategia impulsada por la innovación y acelera el cultivo y la expansión de nuevos motores de crecimiento, indicó.