Equipos agotados en fin de año: Señales de alerta que los jefes no pueden ignorar

Diciembre se caracteriza por ser un mes pesado por la carga de trabajo, debido a que se aproximan las vacaciones y es el cierre del ejercicio fiscal, a esto se suma el trabajo pendiente y que para algunas empresas es una temporada alta.

En México, la sobrecarga de trabajo repercute en el estado emocional de los trabajadores, debido a que el 27% menciona que tener demasiadas tareas es la principal fuente de estrés, de acuerdo con OCCMundial.

Por ello, el exceso de estrés laboral suele derivar en burnout dentro de las empresas. “Cada diciembre vemos lo mismo, equipos agotados, jefes desbordados y empresas que se sorprenden de un agotamiento que ellos mismos han creado”, señala Juan Pablo Ventosa, socio fundador de Human Performance.

Factores que elevan el riesgo de burnout en diciembre

A pesar de que la saturación de trabajo está mayormente marcada en diciembre, existen otros factores que las empresas y jefes deben considerar, como los gastos en esta temporada.

Ivonne Mijares, coach ejecutiva en Código Talento Competitivo, menciona que las personas son más susceptibles al burnout por presiones económicas, esperar a que llegue el aguinaldo y gastos adicionales.

Por el lado de las empresas, el estrés se presenta por cómo van a cerrar el año, cómo va el presupuesto, entrega de aguinaldos o si se lograron los objetivos.

Sin embargo, Juan Pablo Ventosa argumenta que estos problemas se dan cuando la empresa no planificó bien el año y se posponen las tareas. “El burnout no aparece en temporada alta, sino que se va acumulando meses atrás”.

Como consecuencia, el desorden operativo y la incertidumbre se convierte en parte de la cultura de la empresa, lo que provoca que sea un entorno laboral poco competitivo e incremente la rotación de personal.

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar el burnout?

En el caso de los pequeños negocios, operar durante estas fechas con poco personal suele ser un reto que conlleva al desgaste físico y emocional.

En este contexto, uno de cada dos trabajadores menciona que está expuesto al estrés laboral y 36% afirma tener jornadas laborales extensas, de acuerdo con OCCMundial.

Por ende, estos son tres aspectos a considerar para manejar eficazmente la operación en la temporada decembrina:

1. Hacer un pre cierre: Adelantar proyectos o asuntos pendientes con meses de anticipación puede aligerar la carga de trabajo.

Aunque hay tareas que no se pueden hacer desde antes, hay otras que sí, como la planificación financiera para el próximo año o las campañas de marketing.

2. Contratar temporalmente: Reclutar personal durante estas fechas depende del giro del negocio, por lo que suele funcionar más en negocios que se dedican al comercio y esta es una de las temporadas más significativas para las ventas.

A pesar de que esto es una inversión, los especialistas coinciden que esto genera más ganancias y evita la sobrecarga de trabajo.

3. Ser más empático: Tener todo listo para el fin de año durante estos días resulta abrumador, por lo que el descanso es vital para no caer en el burnout.