La UE acuerda una nueva regulación para revisar la Inversión Extranjera Directa

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este jueves un acuerdo provisional sobre un reglamento para examinar la Inversión Extranjera Directa (IED), como parte de su intento de reforzar la capacidad del bloque para prevenir y hacer frente a posibles riesgos.

"El acuerdo de hoy refuerza la capacidad de la UE para proteger su seguridad y orden público, al tiempo que garantiza que Europa siga siendo un destino atractivo para los inversores", dijo en un comunicado el ministro danés de Industria y Comercio, Morten Bodskov, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El reglamento revisado se basa en el actual marco de control de las inversiones extranjeras directas.

El acuerdo establece que los 27 Estados miembros crearán mecanismos de control que cubran un conjunto específico de ámbitos sensibles, como los productos de doble uso y el equipamiento militar, las materias primas críticas, la energía y el transporte, las infraestructuras electorales y las tecnologías hipercríticas, como la inteligencia artificial.