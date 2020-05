Parte de las recomendaciones que presentó el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social —máxima autoridad del IMSS, integrada por empleadores, trabajadores y gobierno— para el sano retorno laboral, sugiere cambios en la administración de personal, y propone aumento y reducción de las jornadas de trabajo, rol de turnos y resguardo corresponsable.

Lo anterior, en principio para dejar al personal mínimo necesario en la operación, que asegure distanciamiento social de al menos un metro entre personas. Asimismo, contempla aplicar como estrategia el teletrabajo para grupos de personas sensibles; rotación de turnos; establecimiento de guardias.

Para las organizaciones que cuentan con servicio de comedor sugiere implementar horarios escalonados que eviten aglomeración de personal y mantener a las personas de alto riesgo en resguardo.

En el caso del inmueble en donde se ubica el centro de trabajo, los lineamientos establecen que las organizaciones elaboren protocolos de acceso con filtro sanitario al ingreso y egreso (termómetro frontal); lineamientos de control para visitas, proveedores y contratistas; fortalecer los programas de conservación y mantenimiento de sistemas de extracción y/o ventilación.

Otro de los aspectos es la limpieza y desinfección, para lo cual las empresas deben establecer continuidad y seguimiento de los protocolos diarios: qué se va a limpiar, qué parte, con qué frecuencia, quién dará seguimiento. A la par, tendrán que colocar dispensadores automáticos de alcohol gel al 70%; dispondrán de toallas en rollo desechable en dispensador con sensor de presencia y de contenedores en diversos puntos para arrojar cubrebocas maltratados.

En tanto, para la emisión de lineamientos y directrices relacionadas con la persona, indican que no se debe saludar de beso, abrazo o mano; se tiene que utilizar cubre bocas o protector facial (se puede evitar si se hace uso de barreras físicas). Además no utilizar joyería, corbatas, barba, bigote; cabello corto o recogido y aplicar políticas de no discriminación.