a casi dos meses de que iniciara la suspensión de actividades en el país, el gobierno federal ya puso en marcha el plan para el regreso a la nueva normalidad, el cual constará de tres etapas. Ahora bien, qué acciones deben implementar las empresas para ajustar su modelo de negocio y que, a la vez, éstas estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En entrevista con El Economista, la doctora Christiane Molina, profesora y líder del Centro de Negocios Conscientes para un Futuro Sostenible de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, ahonda sobre esta cuestión y aborda algunos de los puntos que las empresas pueden tomar en cuenta para esta reactivación.

Por ejemplo, la doctora Christiane Molina señala la complejidad de esta interrogante, debido a que “actualmente se está en un proceso a nivel internacional sobre la discusión de cuál es el futuro de muchas prácticas, entre ellas, la responsabilidad social y se está tratando de entender cómo vamos a ir reorganizando las prioridades, porque conforme vayamos regresando a la nueva normalidad seguramente serán expuestas diferentes problemáticas sociales y medioambientales”.

Además, indica que hay que reconocer “que son 17 objetivos, por tanto, dependiendo del giro de la empresa, diferentes objetivos pueden llegar a ser más prioritarios que otros, porque directamente tienen relación con el modelo de negocio. Uno de los temas que nosotros hemos estado platicando es sobre la economía circular. Muchas familias van a estar afectadas en sus ingresos, de esta manera, los modelos de negocio basados en economía circular pudieran ayudarnos a atacar diversas problemáticas a la vez; por ejemplo, una familia que tiene pocos ingresos seguramente va a querer que los productos que consume o adquiere tengan una vida útil más más larga para evitar estar comprando y, así, alargar la vida útil de los productos”.

Por otro lado, debido a la pandemia, el IMSS informó que se perdieron 555,247 empleos durante abril, esto afecta al primer objetivo de la Agenda 2030: el Fin de la Pobreza, incluso la Cepal afirmó que México será uno de los tres países de América Latina y el Caribe que registrará un mayor aumento en sus niveles de pobreza y desigualdad. De tal suerte que Christiane Molina menciona que el desempleo es un “problema complejo porque afecta a muchos más dentro de la red, esto es, si hay desempleo, se perjudican los ingresos de las familias; luego, si no hay ingresos, la población no puede acceder a alimentación con la mejor calidad nutricional ni puede tener recursos para una mejor educación. Entonces, es un problema sistémico. Nosotros estamos promoviendo un proyecto que le dé seguimiento a lo que están haciendo las empresas tanto en México como en otras partes del mundo para proteger el empleo. Muchas empresas no lo pueden hacer porque tal vez son pequeñas empresas y dependen enteramente de alguna actividad que en este momento está completamente detenida; sin embargo, hay otras empresas que han adoptado diferentes prácticas para para poder preservar la mayor cantidad de empleos posibles, por ejemplo, me gustaría mencionar a una cadena de supermercados en Coahulia que, por la contingencia, tuvo que mandar a descansar al personal más vulnerable. Entonces, al tener esa reducción de su plantilla de empleados se les ocurrió hacer una alianza con algunos clientes, en este caso, los restauranteros. Con este acuerdo, se logró proteger el trabajo, que es el objetivo de desarrollo sostenible número ocho”.

Por lo tanto, la doctora Christiane Molina puntualiza cuatro acciones que se podrían llevar a cabo para este regreso: “una es crear modelos de negocio basados en economía circular; la segunda, prácticas que se puedan adoptar en diferentes sectores para preservar el trabajo, que incide en el objetivo número ocho, eventualmente tendría impacto en el Fin de la pobreza y el Hambre Cero. El tercero sería desarrollar alianzas, que incluso tiene que ver con el objetivo 17: Alianzas para Lograr los Objetivos. La idea es que unamos esfuerzos para que el impacto pueda ser mayor. Entonces, si yo puedo sumarme a una iniciativa que ya existe, también estaría aportando mi granito de arena. También, apoyar a las familias que en este momento se están quedando sin empleo; por último, el cuarto sería no olvidar el tema de la acción por el clima, pues es necesario no soltar el tema en los próximos años”.

[email protected]