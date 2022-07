La Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN) entra a una nueva etapa bajo la coordinación de Pedro Luévano, secretario General de STIMACHS como nuevo coordinador Nacional, y a quien le corresponderá enfrentar el reto de las legitimaciones de contratos colectivos de trabajo —que concluyen el primero de mayo de 2023— e impulsar la democratización sindical desde los propios trabajadores.

En conferencia prensa virtual, el coordinador saliente, Juan Pablo Hernández Lara del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, hizo un recuento de los avances que han logrado, como es el caso de la firma del contrato colectivo en General Motors con el sindicato independiente; pero también se refirió a los enormes retos que enfrentan.

“Tenemos el enorme reto de solidarizarnos, apoyar con capacitación los procesos de legitimación que se den en las próximas fechas, porque sabemos que serán muchos los contratos colectivos de trabajo que no cumpliran con este proceso”, explicó.

En tanto, Pedro Luévano, nuevo coordinador, sostuvo que la FESIIAAAN no pretende ir por los contratos colectivos que no logren legitimarse en los próximos 10 meses, si no por el contrario, hizo un llamado a los trabajadores a organizarse y a romper con el temor de votar por un contrato colectivo auténtico.

“Estamos por la lucha de los trabajadores, no vamos a buscar los CCT que queden anulados. Asesoraremos a los trabajadores, este apoyo es para los sindicatos que se quieran democratizar, no vamos a suplir caciques; sino queremos que los trabajadores tengan organizaciones democráticas”.

Actualmente la FESIIAAAN, que se fundó en 2018, la conforman siete sindicatos, que agrupan a 18,000 trabajadores.

Sindicato Independiente busca sumarse a FESIIAAAN

En el evento también participó Joaquín Guzmán Ángeles, secretario general del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain, quien informó que se afiliarán a la FESIIAAAN para emprender el mismo camino de las organizaciones sindicales que han logrado cambiar a sus dirigencias.

Sostuvo que el próximo 5 y 6 de julio será la consulta para legitimar el contrato colectivo de trabajo, por lo que actualmente realizan una campaña para que los trabajadores voten por el “No” del contrato, ya que durante años el actual sindicato no los ha representado.