La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) advirtió que las denuncias por violación de los derechos laborales en contra de México, como la ocurrida en General Motors, podrían “masificarse”, pues “desafortunadamente, hay muchos contratos colectivos de trabajo en México que son de protección, de sindicatos blancos”, acusó Eduardo Miranda, representante sindical del ramo automotriz.

“Si los sindicatos de México no nos alineamos por la reforma laboral mexicana, pero también con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y además de los convenios 97 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si los sindicatos no nos alineamos y hacemos lo que tenemos que hacer en favor de los trabajadores, que los trabajadores sepan lo que se está haciendo y que lo estamos haciendo correctamente, junto con la participación de los trabajadores, pues estas denuncias pueden estarse masificando”, sentenció ante la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En conferencia de prensa virtual entre la Concamin y la AMSDE, donde participó la CROC, el secretario general del sindicato que representa al sector automotriz exhortó a las empresas a trabajar con sus empleados y sindicatos para evitar casos como el de General Motors sobre el mal manejo de legitimación.

“Si en algún momento no hicimos lo correcto, hoy tenemos que hacerlo, porque si no los trabajadores nos van a desconocer y tendrían toda la razón del mundo si no le satisfacemos sus necesidades y no les rendimos cuentas”, acotó.

Eduardo Miranda hizo alusión al refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, pues agregó que los sindicatos que no cumplan con las nuevas reglas laborales de democracia, libertad y legitimación, “van a estar enfrentando una situación" como la que hay en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.