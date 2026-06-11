FMI rebaja previsión de crecimiento para la zona euro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó el jueves sus previsiones de crecimiento para la zona del euro y elevó las de inflación debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y añadió que la situación económica podría empeorar si persisten los altos precios de la energía.

En su informe periódico sobre la economía de los 21 países que comparten el euro, el FMI señaló que el crecimiento económico este año sería del 0.9%, menos que el 1.1% previsto en abril, mientras que la inflación sería del 2.8%, que supera a la previsión anterior de un 2.6 por ciento.

El FMI ya había revisado a la baja en abril su previsión de crecimiento para la zona del euro con respecto a la predicción de enero.

"Tras un periodo de crecimiento al potencial y de inflación en línea con los objetivos, las perspectivas de la zona del euro se han debilitado", señaló el FMI en un informe presentado a los ministros de Finanzas de la zona del euro, refiriéndose a la guerra en Oriente Medio como una "crisis de oferta adversa importante, pero temporal".

"Una crisis energética aún más persistente podría elevar aún más la inflación y las expectativas de inflación, al tiempo que una caída de la confianza o tensiones financieras podrían debilitar la demanda", destacó.

"Un recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio o retrasos en la reparación de las infraestructuras energéticas, la intensificación de las hostilidades en Ucrania y nuevos ajustes en la política comercial plantean más riesgos a la baja", señaló.

El FMI señaló que el Banco Central Europeo, que el jueves subió las tasas por primera vez en casi tres años, probablemente volvería a elevarlas hasta alcanzar un alza acumulada de 50 puntos básicos en 2026, siendo también posible una tercera alza.

El FMI advirtió a los ministros de Finanzas de la zona del euro que no se precipitaran a proteger sus economías del impacto de los elevados costos energéticos. "No se justifica un apoyo fiscal generalizado", señaló.

Remarcó que, a pesar de su escala limitada hasta la fecha, las medidas probablemente habían mermado los incentivos para el ahorro energético y que las próximas deberían orientarse más a proteger a los hogares vulnerables.