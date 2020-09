La International Chamber of Commerce México (ICC) pidió al gobierno mexicano respetar el estado de derecho para que exista competencia en el sector energético con participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en actividades donde tienen experiencia, como la producción petrolera en aguas someras y la generación eléctrica mediante hidroeléctricas y ciclos combinados, dejando a los privados áreas como los hidrocarburos no convencionales y el mercado de energías renovables.

En la conferencia realizada este martes, Claus von Wobeser, titular de ICC México, explicó que la industria espera que el próximo Plan Nacional de Infraestructura que presentará el gobierno contenga proyectos energéticos principalmente renovables en los que involucre a la iniciativa privada, lo que permitiría acelerar el ritmo de recuperación económica de los próximos años tras la crisis por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, reconoció que en los últimos meses se han llevado a cabo algunas acciones que han frenado potenciales inversiones por hasta 6,000 millones de dólares en energía, mismas que no están canceladas pero sí suspendidas hasta que exista certidumbre de que se respetará el marco legal vigente y los derechos adquiridos por los inversionistas en los últimos años.

Por tanto, consideró que en caso de que se lleve a cabo una nueva reforma legal en materia energética, que incluso podría traer modificaciones a nivel constitucional, ésta no podrá ser retroactiva restando atribuciones a las que ya accedieron distintas empresas, porque de lo contrario, se verían obligadas a recurrir al arbitraje internacional afectando el potencial del país como destino para inversionistas.

Así mismo, consideró que el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad será benéfico para toda la industria, siempre y cuando se deje espacio para la competencia en las actividades donde las estatales no tienen experiencia y el sector privado sí.

De ahí que consideran que en primer término, Pemex puede continuar enfocándose en la exploración y extracción petrolera en aguas someras, donde tiene altos indicadores de rentabilidad, pero que otras áreas como la exploración en aguas profundas o en los recursos terrestres no convencionales deberían ser explotadas por los privados, que complementarían los esfuerzos de la petrolera estatal.

Y en lo que respecta a la industria eléctrica, explicó que por una parte esperan aumentar cada vez más la matriz de generación renovable, pero que la CFE tiene demasiadas oportunidades a través de todas sus filiales para continuar con actividades como el incremento de la capacidad de transmisión de energía, la repotenciación de las hidroeléctricas y los ciclos combinados o incluso su fortalecimiento en el suministro calificado para grandes usuarios, en conjunto con la atención a los usuarios de menores consumos en el suministro básico.

Vemos riesgos si incursiona es un sector en el que no tiene experiencia, si lo intenta hacer solo, sin la tecnología y la experiencia extranjera en alianzas. Es muy difícil, no vemos el por qué meterse en un sector que no conoce”, afirmó Von Wobesen.