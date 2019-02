A partir del próximo 19 de marzo Brasil debe regresar al libre comercio en materia automotriz con México y asumir su compromiso tal como lo suscribió en el 2015, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Luz María de la Mora expresó que la parte mexicana no está lista, aún, para sentarse a una negociación comercial más amplia con el país carioca, “todavía no tenemos los elementos”, sostuvo en charla previo al relevo del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por tanto, la funcionaria mexicana expresó: “nosotros estamos pidiéndome al gobierno brasileño que se cumpla lo que dice el acuerdo (Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II "Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México" en el que acordaron otorgar de forma recíproca y temporal, a partir del 19 de marzo de 2015 y hasta el 18 de marzo de 2019, cupos de importación anuales para vehículos automóviles ligeros). Es un compromiso que quedó en 2015. Es lo firmamos los paises y esperaríamos que lo que firmamos los países, lo cumplamos”.

El pasado lunes el embajador brasileño, Mauricio Carvalho mencionó que existen protocolos acordados con México para modificar la regla de origen automotriz de los dos países, no obstante, la subsecretaria De la Mora respondió: “Pues sí, efectivamente, ese es un tema que está pendiente, pero todavía no tenemos... No empezamos”.