El Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina (ACI-LAC) estima que los aeropuertos de la región dejarán de ingresar aproximadamente 5,000 millones de dólares en 2020 si se mantiene el pronóstico actual de un 50% de reducción de tráfico con respecto al año pasado, señaló Rafael Echevarne titular de ACI-LAC.

De acuerdo con el director de la organización regional, en el primer semestre del 2020, los aeropuertos a nivel mundial registraron una actividad 51% por debajo de lo que se gestionó en 2019. América Latina en particular llegó a tener una caída del 96% durante los meses de abril y mayo.

“En los dos primeros trimestres, calculamos que los aeropuertos de América Latina han dejado de ingresar 1,400 millones de dólares por la falta de actividad. Es una situación muy preocupante” indicó Echevarne.

En América Latina, México ha sido el único que no ha impuesto restricción alguna al tráfico aéreo durante la pandemia.

Otras naciones como Brasil y Chile mantuvieron sus espacios aéreos abiertos pero con restricciones, prohibiendo la entrada a personas que no tuvieran residencia en sus territorios. Recientemente, algunos países como Ecuador y Perú reiniciaron sus operaciones comerciales.

Ante esto, el titular de ACI-LAC, en colaboración con otras instituciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) ha estado en constante comunicación con los gobiernos de la región.

“El transporte aéreo no es un lujo para América Latina, es una necesidad. Reactivar la industria es el gran reto. En Estados Unidos y Europa tienes la opción de ir en carro o en tren. Esa opción no existe en nuestra región: ir en auto de Cancún a Ciudad de México no es concebible. En Colombia, por ejemplo, ir de Bogotá a Medellín en avión toma una hora y en carro son 10, atravesando carreteras peligrosísimas por infraestructura y orografía” apuntó Echevarne.

Entre las peticiones que ha hecho ACI a los gobiernos de la región está el diferimiento de pagos, así como postergar ciertas obras de infraestructura que eran urgentes antes de la pandemia, debido a la saturación de algunas terminales aeroportuarias pero que, ahora, ya no son tan primordiales.

Finalmente, la ACI pidió que se respete el uso de la regla de slots tanto por las aerolíneas como por los gobiernos en la región.