Mazatlán, Sin. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció la incorporación de capital humano en el programa Conéctate al Turismo, por lo que funcionará como una “gran bolsa de trabajo” en donde estarán perfectamente definidos los perfiles de las vacantes para el sector, ayudando al sector a ser más productivo.

“Necesitamos generar fuentes de trabajo muy bien remuneradas. Si pensamos que ahora con 39.3 millones de turistas internacionales hay 10 millones de personas que laboran en actividades relacionadas y la meta es llegar a 60 millones de visitantes foráneos, debemos empezar a trazar una adecuada política pública”, comentó.

Durante el primer día de actividades del Tianguis Turístico, el funcionario estuvo acompañado de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del sector privado y de la sociedad civil.

“Pasamos de la cadena de proveeduría al capital humano. Vamos a vincular la oferta de empleo de las empresas del sector con las personas que están en búsqueda de oportunidad laboral, pensando en mejorar las condiciones para que los mexicanos que trabajan en hoteles, restaurantes, agencias de viaje, aerolíneas, tengan capacitación y acceso a seguros médicos, dentales o recreación, entre otros valores agregados”, explicó la coordinadora de Conéctate al Turismo, Elena Achar.

Entre los participantes del sector privado en el programa está GINgroup, presidido por Raúl Beyruti, que ha iniciado el proceso de creación de una nueva metodología de capacitación para las personas que se dedican a la actividad turística, porque ello contribuirá a que los visitantes queden satisfechos luego de visitar algún atractivo.

“Ya tenemos un programa dedicado al turismo, que es fortalecido con nuestra universidad. Desde la administración integral de capital humano hemos buscado desde hace años tener un punto de arranque para incrementar la calidad de vida de los colaboradores, la cual vamos a poner a disposición al programa, en algunos casos con costo y otros con costos bajos, buscando que la calidad del trabajador suba y así evitar la rotación”, refirió Beyruti.

10,000 nuevos empleos

Por su parte, el director de Recursos Humanos de Grupo Brisas, Gustavo Bolio, estimó que en su primer año de operación el programa podría ofertar hasta 10,000 puestos de trabajo.

Principalmente dentro del sector hotelero y en posiciones operativas, aunque confía en que, paulatinamente, la medida irá permeando hacia otras áreas de la industria como restaurantes y agencias de viaje, del mismo modo que a otros niveles, como supervisores y gerentes.

Valoró que la iniciativa federal posibilitará el ingreso al sector, a personas que no tienen una formación turística, propiamente, pero que cuentan con el saber hacer en alguno de sus sectores.

Bolio consideró que en el sector turístico se presenta una rotación de personal promedio de 25%, cifra que en algunos destinos ronda 6%, mientras que en otros supera 15 por ciento.

“Si piensas en destinos como Los Cabos, donde falta mano de obra, pero también falta vivienda y servicios para la población que presta el servicio, entonces, cuando buscas gente que cubra posiciones no hay disponibilidad. Mientras que, en Cancún y Riviera Maya, hay exceso de mano de obra porque hay vivienda y servicios. Allí es sencillo que la gente encuentre trabajo, pero entonces es nuestra misión trabajar para hacer que se queden en las empresas y no estén brincando de un lado a otro”.

Contra la rotación laboral

Para el presidente del Consejo Directivo de Asociación de Secretarios de Turismo del País (Asetur), Fernando Olivera Rocha, la nueva modalidad de Conéctate al Turismo “viene muy bien” a los estados para evitar la rotación en los establecimientos turísticos motivada, incluso, por otras industrias, como la automotriz. Por ello, dijo que en el turismo se tiene que seguir capacitando y continuar comprometiendo a ese talento humano a que trabaje.

Destacó que en la medida en que existen las diferentes vacantes, también para nosotros es importante decir en otros estados que tenemos oportunidades de trabajo en otras plazas.

“Esta plataforma, que es nacional, le va a poder decir a alguien de Tijuana que puede conseguir trabajo en Guanajuato o en Monterrey, lo que permitirá a las entidades atraer a gente ya con la experiencia de turismo”. Explicó que ello representará un ahorro para los prestadores de servicio, ya que no tendrán que invertir en capacitar a aquellas personas que laboraban anteriormente en otro sector.

En el caso de los estados, dijo que van a vincular a aquellas entidades que ya cuentan con bolsa de trabajo para que también se vea reflejada.

Añadió que en tanto se siga captando gente especializada los patrones deberán hacer ofertas de mejores salarios; sin duda, esto va a generar un beneficio a estas posiciones, pues los trabajadores se van a medir con todo el país. “Si un hotel quiere tener al mejor gerente tendrá que pagar más”.

protección al turismo

Seguridad pública, tema prioritario: gobernadores

Mazatlán, Sin. Brindar seguridad a los turistas que visitan el país es uno de los temas prioritarios en el cual los gobernadores se encuentran trabajando de manera conjunta, por lo que es fundamental una mayor promoción de los destinos que ofrece cada entidad.

Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el marco de la edición 43 del Tianguis Turístico que se lleva a cabo en Mazatlán, los mandatarios estatales coincidieron en que es necesario poner atención en algunas regiones que enfrentan problemas de inseguridad, y trabajar de manera unida en la promoción de atractivos turísticos, con el apoyo federal, para revertir este problema.

Ante 12 gobernadores presentes en la reunión, el Ejecutivo estatal de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, expuso que uno de los ejes de la Conago es la promoción de la suscripción, a través de una firma, de las entidades en materia de seguridad; destinos como La Paz, Los Cabos y Quintana Roo lo han llevado a cabo, por lo que es necesario que haya mayor participación.

Sin embargo, refirió que pese a la situación que se vive, los turistas no corren riesgos al visitar el país.

“En ningún lugar del país se ha visto involucrado un turista en hechos delictivos privativos de la vida (...) No podemos decir que el país no enfrenta un problema en la materia, pero sí hay que decirles que los turistas no corren riesgos y pueden viajar de manera tranquila por todo el país”, sostuvo.

En tanto el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, refirió que el tema de la seguridad es uno de los principales retos que enfrenta el país, por lo que invitó al sector empresarial a trabajar en él.

“Los retos de la seguridad son grandes y los rezagos (...) son tan grandes que necesitamos meterle un sentido de urgencia para poderlos atender”, refirió.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, consideró que es necesario renovarse constantemente para ofrecer nuevos productos turísticos que llamen a los viajeros a visitar los destinos que ofrece el país.

Revaloración de alertas

Asimismo, la Conago informó que buscará diálogo con el Departamento de Estados Unidos para revalorar los criterios y metodología con que emiten las alertas de viaje, ya que se menciona a los estados de manera general, cuando en algunas ocasiones son municipios específicos en donde se focaliza el problema. Sin embargo, los mandatarios estatales apuntaron que las alertas no han mermado la llegada de los turistas a los principales destinos del país. (Con información de Ilse Becerril)

