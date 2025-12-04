Paz en Michoacán, con capacitación de policía: ONG

La organización Causa en Común afirmó que la pacificación de Michoacán necesita pasar por atacar la impunidad de las redes político-criminales y mayor capacitación a policías locales y la fiscalía.

La organización recordó que en el “Informe de transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia 2025”, que coordinó recientemente, las instituciones de seguridad en la entidad fueron de las peores calificadas.

“En una escala de 0, mejor calificación, a -100, peor calificación, la Policía Estatal obtuvo, de acuerdo a sus propias respuestas, una calificación de -46. Entre otros aspectos, no cuenta con un sistema profesional de carrera, carece de diagnósticos de capacitación, y de mecanismos internos de control y que regulen el uso de la fuerza. Reportó tres casos de uso letal de la fuerza en 2024, respuesta evidentemente inverosímil ante el contexto de violencia en la entidad”, expuso.

Sobre la fiscalía del Estado la ONG reportó que obtuvo una calificación de -22 “principalmente por la falta de autonomía y a la ausencia de procesos de promoción”.

Mientras que sobre el sistema penitenciario, Causa en Común advirtió que fue el peor evaluado del país ya que “no reportó contar con protocolos operativos, ni con un registro confiable de personal, y ninguno de sus centros cuenta con certificación internacional (Asociación de Correccionales de América)”.

En cuanto a incidencia delictiva la organización reportó que “entre enero y octubre de 2025, Michoacán se ubicó entre las 10 entidades con mayor tasa de homicidios dolosos (asesinatos) por cada 100,000 habitantes”.

En ese mismo lapso, ahondó, se reportaron 1,132 víctimas de homicidio doloso, “lo que representa una disminución de 12% respecto a 2024; sin embargo, las personas desaparecidas aumentaron 14%, al sumar 787 casos”.

A su vez sobre el presupuesto, la organización comentó que no se sabe todavía cuanto se le destinará a la entidad el siguiente año en el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.

Ante este panorama y la implementación del Plan Michoacán la ONG aseguró que “se entiende la urgencia por incrementar la presencia de fuerzas federales, pero la militarización no suple, ni suplirá, las graves deficiencias que lastran el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia en la entidad.

“Sobresale que en la presentación de dicho plan sólo se mencione una vez la palabra ‘policía’ y no se mencione tampoco ninguna acción para el desarrollo de las policías, o de la fiscalía, o para contar con un mayor control penitenciario. En todo caso, se desconocen los objetivos, indicadores y plazos puntuales de dicho plan. No sobra decir que ningún avance será significativo si se continúan soslayando las redes político-criminales que asfixian a la entidad”, concluyó.