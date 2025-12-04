Solicitudes de subsidio por desempleo en EU, en su nivel más bajo

El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo cayó la semana pasada a su nivel más bajo en más de tres años, lo que disipó los temores de un fuerte deterioro de las condiciones del mercado laboral después de que encuestas independientes mostraran pérdidas de empleo en noviembre.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales cayeron en 27,000 hasta alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 191,000 durante la semana que finalizó el 29 de noviembre, el nivel más bajo desde septiembre del 2022. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220,000 solicitudes para la última semana.

Las dificultades para ajustar los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en torno a las vacaciones de Acción de Gracias podrían haber contribuido en parte al descenso inesperado comunicado ayer por el Departamento de Trabajo. Aun así, los economistas afirmaron que el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo, el dato más actualizado sobre la salud de la economía, es coherente con un mercado laboral que se mantiene en compás de espera.

Revelio Labs, que elabora estimaciones mensuales de empleo a partir de perfiles de empleo en línea y otra información, afirmó que la economía perdió 9,000 puestos de trabajo en noviembre. Esto se produjo inmediatamente después de que el informe de empleo de ADP del miércoles mostrara que las nóminas privadas disminuyeron el mes pasado en la mayor proporción en más de dos años y medio.

“Esas pérdidas de empleo según otras medidas alternativas de las estadísticas laborales pueden estar exagerando la debilidad de los mercados laborales del país”, afirmó Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS.

Caen recortes de empleo previstos

Por otra parte, los despidos anunciados por los empleadores estadounidenses se redujeron drásticamente en noviembre, pero las intenciones de contratación siguieron siendo escasas, ya que las empresas se enfrentaban a un entorno económico incierto en un contexto de aranceles a las importaciones y ralentización de la demanda.

La empresa global de recolocación Challenger, Gray & Christmas afirmó ayer que los recortes de empleo previstos disminuyeron 53% hasta alcanzar 71,321 el mes pasado con respecto a octubre. Sin embargo, fueron 24% más altos en comparación con el mismo periodo del año pasado, y la cifra de noviembre fue la más alta para ese mes desde el 2022.

En lo que va de año, las empresas han anunciado alrededor de 1.171 millones de recortes de empleo, lo que supone un aumento de 54% con respecto a los primeros 11 meses del 2024. Por el contrario, las contrataciones previstas ascendieron a solo 497,151, la cifra más baja desde el 2010 y 35% menos que en el mismo periodo del 2024.

Desempleo se mantuvo en 4.4% en noviembre

La tasa de desempleo en Estados Unidos (EU) se mantuvo sin cambios en torno a 4.4% en noviembre, según estimó ayer la Reserva Federal (Fed) de Chicago, mientras que los datos de un proveedor privado, muy seguidos, se sumaron a las pruebas de que el mercado laboral estadounidense se debilita lentamente.

Dado que los informes oficiales sobre el desempleo de la Oficina de Estadísticas Laborales siguen retrasados tras el cierre del gobierno en octubre y noviembre, los nuevos informes podrían dar más peso a los argumentos a favor de recortar otro cuarto de punto la tasa de interés de referencia en la reunión de la Fed de la próxima semana.

La BLS suele publicar su informe de empleo correspondiente a noviembre el viernes, pero lo ha retrasado hasta el 16 de diciembre, después de la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre.

La Fed de Chicago obtiene su estimación de la tasa de desempleo a partir de datos públicos y privados y la publica dos veces al mes para ofrecer a los responsables políticos información más frecuente sobre un indicador clave de la economía. Las últimas cifras mostraron pocos cambios en el ritmo de contratación y despido de trabajadores, lo que dejó la tasa de desempleo sin redondear prácticamente sin cambios en noviembre, en 4.44%, frente a 4.46% de octubre.

La última tasa de desempleo oficial comunicada por la BLS fue de 4.44%, sin redondear, para el mes de septiembre.

Mientras tanto, Revelio Labs, que elabora estimaciones mensuales de empleo a partir de perfiles en línea y otra información, informó de que la economía perdió 9,000 puestos de trabajo en noviembre, el segundo mes consecutivo de descenso tras la caída estimada de 9,100 puestos en octubre.

Las pérdidas fueron mayores en los sectores del ocio y la hostelería y el comercio minorista.