Será difícil que Argentina cumpla meta de reservas: FMI

Con la falta de acumulación de reservas en Argentina como uno de los puntos débiles del programa económico de Javier Milei según los analistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que es necesario reforzar el colchón del BCRA, una definición que marcó un contrapunto con las definiciones del Gobierno.

En su habitual conferencia de prensa bisemanal, el FMI insistió en acumular reservas. “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear un nivel adecuado en Argentina”, planteó la portavoz del FMI, Julie Kozack, desde Washington DC.

“Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, planteó la funcionaria. La próxima revisión del Fondo sobre la economía local tendrá lugar en enero, con corte de datos a diciembre. Y podría solicitarse un “waiver”, una dispensa o perdón al Fondo por no cumplir con la meta de reservas.

Sobre este punto, Kozack reconoció que “alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el próximo período para reconstruir las reservas internacionales”, enfatizó.

“La razón por la que abogamos por reservas más sólidas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante shocks. Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que ayude a respaldar la acumulación de reservas”, remarcó la economista y ex vicedirectora para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Gobierno ratificó el miércoles el sistema de bandas para el tipo de cambio y apuntó al refuerzo de las reservas por la vía financiera. “No voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack sobre si habrá un waiver por la no acumulación de reservas.

En cuanto al calendario de la próxima misión del FMI, la vocera del organismo señaló que la fecha de corte de los objetivos es finales de diciembre.

Uno de los puntos que genera incertidumbre para la revisión es si el swap con los Estados Unidos se considera parte de las reservas internacionales netas del BCRA. Para definirlo, Kozack indicó que habrá que esperar a la revisión para conocer la letra chica del acuerdo con el Tesoro estadounidense que dirige Scott Bessent.

Por otra parte, el FMI ponderó las reformas que se comenzarán a discutir en el Congreso y volvió a remarcar la importancia de un nuevo marco tributario y laboral.