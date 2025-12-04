La marca colombiana Juan Valdez inauguró su primera tienda en Brasil y estará ubicada en San Pablo, región conocida como la capital económica del país más grande en América Latina. Con esta apertura, la cadena operada por Procafecol acentúa el proceso de expansión internacional.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), expresó que "la inauguración de nuestra primera tienda en Brasil es un hito que nos llena de orgullo". "Desde que asumí la responsabilidad de liderar esta institución, he procurado construir una relación sólida con nuestros amigos brasileños; compartimos la misma pasión por el café, somos parte de una misma historia como países productores, y nuestra cultura latina nos une con afecto, respeto y admiración mutua", comentó.

Bahamón enfatizó en que "Brasil es el país más grande de Suramérica y el segundo consumidor de café en el mundo. Allí, millones de personas toman café todos los días, y hoy celebramos que entre sus opciones aparece una nueva experiencia: una taza 100% colombiana, con el sello de origen que nos identifica y nos diferencia".

Con corte a septiembre, Procafecol informó la operación de 653 tiendas activas (373 en Colombia y 280 en el exterior).