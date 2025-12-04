Reporta DEA disminución en la pureza del fentanilo incautado en EU

La Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) de EU informó que la pureza de fentanilo en Estados Unidos ha disminuido, lo anterior como consecuencia a las afectaciones que han tenido las estructuras de los cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Las pruebas de laboratorio de la DEA indican que el 29% de las pastillas de fentanilo analizadas durante el año fiscal 2025 contenían una dosis potencialmente letal, una disminución significativa respecto al 76% de las pastillas analizadas tan solo dos años antes, en el año fiscal 2023. Además, la pureza del polvo de fentanilo disminuyó al 10.3 %, frente al 19.5 % durante el mismo período. Estas reducciones en la potencia y la pureza se correlacionan con una disminución de las muertes por opioides sintéticos a niveles no observados desde abril de 2020”, indicó la dependencia estadounidense mediante un comunicado replicado por las oficinas estatales.

La DEA aseguró que los cárteles de la droga han tenido que diversificar sus operaciones como un intento de minimizar los riesgos y aumentar sus ganancias.

“Al 1 de diciembre de 2025, la DEA ha incautado más de 45 millones de pastillas de fentanilo y más de 4,000 kilos de fentanilo en polvo, retirando aproximadamente 347 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo de nuestras comunidades. La información de inteligencia de la DEA indica un cambio en las operaciones de los cárteles, con un aumento del tráfico de fentanilo en polvo y la producción nacional de pastillas de fentanilo. La incautación de más de dos docenas de prensas de pastillas en octubre subraya aún más esta tendencia”, detalló.

La DEA calcula que desde el año 2021, en Estados Unidos han muerto casi 325,000 personas a causa de abuso de opioides.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la DEA ha asumido un papel más confrontativo con los cárteles de la droga al tiempo que ha mantenido líneas de negociación ante las capturas de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.