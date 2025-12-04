El Banco de Japón subiría tasas a 0.75%

Es probable que el Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) suba las tasas de interés en diciembre y que el gobierno tolere dicha decisión, según tres fuentes gubernamentales familiarizadas con las deliberaciones.

El BOJ parece dispuesto a proceder a un incremento de su tasa de interés oficial de 0.5 a 0.75%, tal y como señaló el gobernador, Kazuo Ueda, en un discurso pronunciado el lunes, según las fuentes. Sería la primera alza desde enero.

“Si el Banco de Japón quiere subir las tasas este mes, que tome su propia decisión. Esa es la postura del gobierno», afirmó una de las fuentes, añadiendo que es casi seguro que el banco procederá a un aumento.

El rendimiento de los bonos del Estado japonés a 10 años alcanzó un máximo de 18 años, situándose en 1.930% tras la publicación del informe.

Ueda afirmó el lunes que el BOJ considerará los “pros y los contras” de subir las tasas este mes, lo que indica una alta probabilidad de que se produzca un aumento en la reunión del 18 y 19 de diciembre.

Estas declaraciones llevaron al mercado a valorar en aproximadamente 80% la probabilidad de un aumento de réditos en diciembre, aunque algunos operadores se centraron en cómo podría reaccionar la administración de la primera ministra, Sanae Takaichi, de tendencia moderada.

Satsuki Katayama, ministra de Finanzas, dijo el martes que no ve ninguna diferencia entre el gobierno y el BOJ en su valoración de la economía, cuando se le preguntó por las declaraciones de Ueda.

Se espera que la junta del BOJ tome una decisión definitiva tras examinar los próximos datos sobre la evolución de los salarios nacionales, la decisión política de la Reserva Federal la próxima semana y su impacto en los mercados financieros.

Es probable que la atención del mercado se centre en el mensaje del banco central sobre hasta qué punto subirá finalmente las tasas de interés, un tema sobre el que Ueda sigue siendo ambiguo.