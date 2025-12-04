CDMX proyecta alza en ingresos para el 2026 sin nuevos impuestos

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México proyecta ingresos totales de 313,385.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa un crecimiento de 7.5% respecto a los 291,525.6 millones aprobados en el 2025 –sin incluir la creación o aumento de impuestos–, informó en el marco de la presentación del Paquete Económico 2026 ante el Congreso local.

La ciudad tiene la mayor recaudación propia del país, 51.3% de sus ingresos totales para el 2026 provendrán de fuentes locales; los 160,823.7 millones de pesos significan un incremento de 8.6% respecto al 2025.

Mientras que los ingresos federales, participaciones y aportaciones sumarán 152,561.7 millones de pesos, con un aumento de 6.4% anual.

Uno de los ejes para el crecimiento de la recaudación fiscal está en duplicar el número de altas en el padrón vehicular, esto al ampliar el subsidio al pago de la Tenencia, al pasar de 250,000 a 638,000 pesos, en el límite del valor del automóvil.

Esta ampliación, que casi triplica el monto anterior, busca incentivar el registro formal de vehículos y se acompaña de una simplificación administrativa, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con una proyección de 4,582 millones de pesos recaudados.

Se suma la continuidad del Programa de Licencia Permanente, que a noviembre del 2025 ya emitió 1,478,067 licencias, y se prevé generará 1,500 millones de pesos adicionales en el 2026, etiquetados para mejoras en movilidad.

Para impulsar el pago de servicios y contribuciones se lanzará un Plan de Regularización con Beneficios Fiscales, con un descuento de 100% en multas y recargos del Predial para los 2.4 millones de cuentas existentes.

Presupuesto

El proyecto de presupuesto 2026 contempla el mayor monto asignado a las alcaldías con un incremento de 7.5% en sus asignaciones, que se traduce en más de 4,000 millones de pesos adicionales respecto al 2025 y se distribuirán de manera proporcional e igualitaria entre todas las demarcaciones.

Para el 2026 se destinarán 57,911 millones de pesos en inversión pública, dando un alza de 31.2% anual y un crecimiento de 55% en comparación con lo aprobado en el 2024.

Esto se apoya en los recursos del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS). La inversión se canalizará prioritariamente a obras de movilidad masiva, infraestructura hídrica, recuperación de espacio público y proyectos ambientales, con el objetivo de traducir la recaudación en obra tangible y mejora directa de la calidad de vida.

Prioridades

El sector movilidad tendrá 43,749 millones de pesos, un incremento de 13% respecto al año anterior, para proyectos como la renovación integral de la Línea 3 del Metro, la construcción de nuevas líneas de Cablebús y la expansión de la red de trolebuses y rutas de electromovilidad.

Para subsidios y programas sociales se contemplan 23,501 millones de pesos. La Secretaría de la Gestión Integral del Agua tendrá 19,000 millones de pesos asignados lo que significa un aumento del 26.7% respecto al 2025.

En tanto, la Secretaría de Obras recibirá 18,600 millones de pesos, un aumento de 37.8%, para la construcción de nuevas Utopías, Casas de las 3R para el Sistema Público de Cuidados y bacheo.