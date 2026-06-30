El pato Merlín y el marketing de contenido que conecta con el consumidor

El fenómeno del pato Merlín deja una lección para las marcas, y es que para conectar con las audiencias no siempre depende de grandes presupuestos, sino de participar de manera auténtica en las conversaciones que forman parte de la cultura digital.

Más allá de la viralidad, el fenómeno muestra como las tendencias culturales pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer la cómo la experiencia del cliente. Este tipo de publicaciones relacionadas con las tendencias genera interacciones más relevantes, humanas y memorables con los consumidores.

De acuerdo con Emplifi, las menciones sobre el pato Merlín en redes sociales son de 7,424; sin embargo, ha generado más de cinco millones de interacciones y casi 4.5 millones de impresiones, en un periodo del 23 de febrero al 24 de junio.

Este nivel de interacción convirtió al pato Merlín en uno de los temas de conversación más comentados en redes sociales, ampliando su alcance incluso fuera de México, debido a que en Estados Unidos generó más engagement.

De la viralidad a la fidelización del cliente

Las marcas que participaron en las tendencias relacionadas con Merlín para crear contenido en redes sociales generaron interacciones positivas por parte de sus audiencias. Esto se debe a que el contenido destacaba por ser inesperado, humano y creativo, no porque fuera producido profesionalmente.

Juan Carlos Luján, vicepresidente de Emplifi en Latinoamérica, menciona que las interacciones con los consumidores no suelen suceder en el vacío, sino que se requiere de un entorno cultural amplio y entender las celebraciones, discusiones, y temas de interés de la audiencia.

Hay que recordar que el objetivo no es perseguir tendencias, sino entender el entorno en el que se construyen las relaciones con los clientes”, expresa.

Ejemplo de ello fue con Netflix Latinoamérica, aprovechó la tendencia sin modificar su identidad e integró a Merlín en una la visita en las oficinas de la Ciudad de México, el cual fue un momento inesperado para los colaboradores, pero también generó cercanía con la comunidad de la plataforma.

Asimismo, el equipo Atlante FC recibió a Merlín en las canchas de entrenamiento mostrando cómo metía un gol. Esto provocó reforzó el sentido de comunidad.

Mientras que en la cadena de restaurantes IHOP México realizó una publicación utilizando un juego de palabras con su menú “pato-dos” invitando a la afición a disfrutar de los partidos en sus sucursales.

De acuerdo con la plataforma, las marcas que hicieron estas publicaciones se caracterizaron por identificar el interés de su audiencia y participaron de una forma natural en la conversación sobre el pato Merlín.

Más que sumarse a cualquier tendencia, para las empresas el valor se encuentra al identificar cuáles son los temas de conversación en su audiencia y participar sin perder la identidad de la marca.