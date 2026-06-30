Aficionados mexicanos hostigan a jugadores de Ecuador antes de partido decisivo del Mundial 2026

Aficionados mexicanos armaron un ruidoso festejo la noche del lunes frente al hotel donde se aloja la selección ecuatoriana en Ciudad de México con intención de hostigar a los deportistas, en víspera de un partido decisivo por dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La policía mexicana confirmó el martes a la AFP la congregación de los fanáticos, mientras que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dijo que envió "un reclamo a la organización" del Mundial por "algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa del partido", aunque no detalló si se refería al incidente del hotel.

"Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", señaló la FEF en un comunicado oficial divulgado en sus redes sociales.

Consultada sobre el incidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "hay que ser respetuosos siempre de todos los demás" aunque reconoció que los triunfos del Tri son "una alegría enorme".

"Confíamos en las mexicanas y los mexicanos, que lo hagan con responsabilidad", agregó la mandataria

Los hinchas locales arribaron al hotel donde se aloja la delegación ecuatoriana en una caravana de automóviles, algunas motocicletas e incluso a pie, según imágenes compartidas por diarios locales.

Portando banderas mexicanas y tocando grandes bocinas, cláxones y trompetas se dedicaron a hacer un ensordecedor ruido en la avenida aledaña al alojamiento. "¡Ecuador no duerme!", gritaron algunos de los aficionados desde sus coches.

Tras el arribo de los hinchas, la policía de Ciudad de México realizó "un cerco perimetral en la zona", mientras que agentes de tránsito agilizaron el flujo en la avenida para evitar un bloqueo de circulación.

"Posteriormente, las personas se retiraron, quedando el lugar sin novedad", según el reporte policial.

Ecuador y México se enfrentan el martes a las 7:00 pm (tiempo del centro de México)en el estadio Azteca de la capital mexicana por un boleto a octavos de final del Mundial 2026.