Maru Campos reconoce valor y compromiso de la Guardia Nacional en su 7mo. Aniversario

La gobernadora Maru Campos reconoció el valor y compromiso de la Guardia Nacional (GN), en el marco de la ceremonia conmemorativa por el 7mo aniversario de su creación, efectuada en las instalaciones de la corporación.

“Hoy, más que una institución, celebramos a las personas que la conforman (GN), que dejaron casa, a padres, a madres, a esposas, a esposos, a hijos, para asumir este mandato como mucho más que un empleo, como una convicción trascendental”, dijo la mandataria.

Añadió que quienes han asumido su labor con esta convicción, son los cada día eligen el camino de la legalidad, una elección que no se hace solo al momento de su juramento, sino que se renueva día tras día, en cada turno y con cada decisión.

“Se renueva cuando se porta el uniforme, no como un símbolo de poder, sino como un símbolo de servicio”, agregó.

“Es gracias a ustedes que hoy, trabajando en coordinación con todas las fuerzas del orden del Estado, podemos hablar de resultados que se traducen en vidas protegidas y familias que duermen con más tranquilidad”, abundó la mandataria en su participación.

Esto, explicó, se ha visto reflejado en una menor incidencia delictiva, toda vez que la entidad cerró junio con casi 21 por ciento menos en homicidios dolosos, la menor cifra registrada de los últimos ocho años.

“Estos resultados significan paz y seguridad para los chihuahuenses. Por ello, este es un día de reconocimiento y por supuesto de gratitud. Y más allá de cualquier diferencia o circunstancia política, este es un día para reiterar una responsabilidad que nunca admite divisiones”, concluyó.

Durante el acto protocolario, la titular del Ejecutivo en conjunto con integrantes de la corporación y autoridades de los tres niveles de Gobierno, rindió los correspondientes honores a la bandera.

También se reconoció el valor de quienes conforman esta agrupación fundada en 2019, para garantizar una seguridad digna para los mexicanos, apoyar a las autoridades de los tres niveles y ayudar a preservar la paz, proteger el patrimonio de los mexicanos y el respeto a sus derechos.

Como parte de la ceremonia se dieron a conocer las acciones más trascendentes de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua durante estos años, en los que en colaboración con Estado y municipios, ha trabajado para asegurar la integridad de las y los chihuahuenses.

En el acto estuvieron presentes Israel Caro, coordinador estatal y comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua; Santiago De la Peña, secretario General de Gobierno; Gilberto Loya, secretario de Seguridad y Francisco Sáenz, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

También asistieron Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua; Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar; Luz María Aguilar, directora del Hospital Regional Militar y Carlos Sánchez Cobos, comandante del Batallón 23 de Infantería, entre otros.