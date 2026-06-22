Pato Merlín y el poder del marketing viral durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo ha generado conversación deportiva. También ha abierto una nueva oportunidad para el marketing en tiempo real, impulsada por fenómenos virales como el pato Merlín, una mascota que paseaba en las calles de la Ciudad de México, a convertirse en un símbolo no oficial del torneo.

La historia comenzó luego del triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, cuando un pato, vestido con la camiseta nacional, caminaba con su dueña, Karla Ivette Gómez, vendedora ambulante, durante los festejos en Paseo de la Reforma. Videos del momento se viralizaron en redes sociales y rápidamente lo posicionaron como una figura representativa del ambiente mundialista.

En pocos días, Merlín se consolidó como la mascota no oficial del Mundial 2026, impulsado por la conversación digital y la apropiación espontánea de los aficionados, sin necesidad de una estrategia institucional o campaña formal.

De fenómeno viral a activo de marketing

El caso del pato Merlín refleja una tendencia creciente en marketing: la capacidad de las marcas para reaccionar a contenidos virales en tiempo real y capitalizar la atención digital.

En este contexto, diversas empresas han incorporado la imagen o referencia del pato en publicaciones, memes y piezas promocionales, con el objetivo de generar engagement durante el Mundial.

Este tipo de estrategia permite a las marcas insertarse en conversaciones de alto tráfico sin necesidad de grandes inversiones publicitarias, aprovechando audiencias ya activas.

Además, al sumarse a un contenido que ya es relevante para los usuarios, las empresas incrementan la probabilidad de interacción, compartidos y alcance orgánico, indicadores clave en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Otro beneficio es la humanización de la marca. Al participar en tendencias virales con un tono cercano o humorístico, las empresas pueden fortalecer su identidad y generar mayor afinidad con consumidores, especialmente audiencias jóvenes.

También se trata de una estrategia de posicionamiento contextual, al vincularse con un evento de alta visibilidad como el Mundial, las marcas logran mantenerse presentes en la mente del consumidor durante momentos de alta atención mediática.

Para pymes y emprendimientos, este tipo de marketing representa una oportunidad de competir en visibilidad con grandes marcas, siempre que logren ejecutar contenidos relevantes y oportunos.

Entre las marcas que han utilizado al pato Merlín en sus estrategias digitales destacan:

Coppel

Domino’s Pizza

Soriana

Volaris

Ihop

Tim Horton

Flexi

Fandeli

Caliente Sports

Marinela, Gansito

Atómico

Dr Simi

Huevo San Juan

7-Eleven

Estas acciones se han difundido principalmente en redes sociales como X, Instagram y TikTok, donde el fenómeno ha tenido mayor tracción.

Tendencias con timing

Más allá de la coyuntura del Mundial, el caso del pato Merlín muestra cómo cualquier elemento cotidiano puede convertirse en un activo de alto valor mediático en cuestión de horas.

Para las pymes y emprendedores, el aprendizaje es claro; identificar tendencias y actuar con rapidez puede generar visibilidad, pero también requiere criterio para evitar riesgos legales o de imagen.

En un entorno donde la atención es el principal activo, el marketing ya no solo compite por creatividad, sino por timing.