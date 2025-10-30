Karla Berman y Ari Borovoy: La participación de las mujeres impulsa el éxito empresarial

Antes se decía que los negocios solo eran para hombres, pero en la actualidad, las mujeres han demostrado que también son capaces de generar un cambio profundo y positivo, pero es necesario darles la oportunidad, explicó Karla Berman, inversionista ángel y miembro de Shark Tank México.

En esto coincidió Ari Borovoy, cofundador y director creativo en Bobo Producciones y nuevo shark, explicó que hubo un cambio significativo cuando Sonia Salvador se asoció con él y su hermano Jack Borovoy.

Somos la única compañía que tenemos a una mujer como directora en esta industria y lo digo con mucho orgullo, porque al final del día, es tan necesario tener a una persona que piense diferente”, comentó durante su participación en el Women Economic Forum.

Asimismo, Karla Berman puntualizó que uno de los temas pendientes en cuanto a sustentabilidad en las empresas es la inclusión de las mujeres, así como la disminución de la brecha salarial y los empleos formales para este sector de la población.

La desigualdad suele estar oculta en las empresas

Existen casos en el que las empresas dicen ser igualitarias, pero Karla Berman comenta que muchas veces hay desigualdad, pero no es visible a primera vista y por eso, recomienda hacer estudios internos para saber la realidad con los colaboradores.

“Es impresionante cómo la mayoría de los empresarios creen que su empresa no pasa esto de que a las mujeres nos pagan menos que a los hombres y cuando les dices haz el estudio, muchas veces han regresado conmigo a decirme: ‘No puedo creer que también en mi empresa tenemos esta brecha’”, relató.

Ante esto, comenta que hay una mayor concientización en las empresas y comienzan a crear programas para impulsar a las mujeres, reducir la brecha de salario e incrementar la atracción de talento femenino.

Por otra parte, Ari Borovoy recomendó que las empresas tengan más mujeres en más puestos directivos y de tomas de decisiones, ya que amplía el panorama y aumenta el desarrollo empresarial.

“Pueden asociarse con una hermana, con una prima o con alguien que te entiendas y sea mujer, porque estoy seguro que gran parte del éxito del que hoy buscan las compañías deben tener a una mujer como socia”.

Ser una empresa sostenible es accesible

Al hablar de métodos sostenibles dentro de las empresas, se cree que es separar la basura o plantar árboles, pero solo esto es una pequeña parte en la que se puede contribuir. Por ello, los tiburones mencionaron que hay diferentes formas de ayudar, siempre y cuando sea coherente.

Por ello, para motivar a las empresas a generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, se pueden comenzar con acciones que estén al alcance.

“Nosotros, por ejemplo,con las lluvias torrenciales y huracanes, buscamos que a través de los artistas invitarán a los fans a que donen. Con esto, estamos haciendo uso de la fuerza y voces que tienen los artistas”, relata Ari Borovoy .