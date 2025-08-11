6 recomendaciones de los “tiburones” de Shark Tank para emprendedores

Desarrollar un emprendimiento y mantenerlo con éxito es uno de los principales retos para el sector de microempresas en México.

Además de obstáculos como la falta de financiamiento o falta de apoyos públicos, los y las emprendedoras en el país también tienen que sortear algunos retos personales al tomar decisiones.

Los tiburones de Shark Tank, empresarios con presencia en el país, comparten algunas lecciones claves para emprender con éxito y conseguir inversiones que crezcan sus negocios.

Conocer los números, validar el producto o servicio que se ofrece y tener un equipo integral y diverso son algunos de los consejos que ofrecen estos empresarios y aplicarlos puede constituir a construir negocios sólidos, con propósito y sostenibles en el mediano y largo plazo.