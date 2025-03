Cinco años de la pandemia de Covid-19: ¿Cómo se ha transformado el liderazgo?

La llegada del Covid-19 a México hace cinco años causó un cambio radical, no solo a nivel nacional, sino mundial. Ante esta emergencia sanitaria la modalidad de trabajo cambió y con ello, el liderazgo.

De manera que, las organizaciones no estaban acostumbradas o no tenían suficientes adaptaciones para trabajar a la distancia, pero en el caso de los líderes, estar enfrente de una pantalla sin ver al equipo de forma presencial, desató frustración e incluso algunos sentían que no estaban siendo verdaderos líderes, relata Nefris Ventura, CEO de la firma Más Humanos.

Sin embargo, la pandemia modificó el liderazgo y actualmente 46% de los trabajadores considera que una de las razones por las que se queda en un empleo es por un buen liderazgo, de acuerdo con el informe Tendencias del Entorno Laboral en México 2024, realizado por Kelly.

Así se ha transformado el liderazgo en los últimos años.

Micromanagement y autoritarismo, prácticas normalizadas antes de la pandemia

Antes de la pandemia por Covid-19, las empresas mayormente trabajaban presencialmente, de lunes a viernes y en algunos casos, mediodía los viernes. Esto implicaba convivir diariamente con los miembros de la organización, tener conversaciones casuales, juntas presenciales y un acercamiento más directo.

En el liderazgo, antes del Covid-19, resaltaban dos rasgos, el primero es sobre el estilo autoritario, ya que la jerarquización en las empresas predominaba y quien mayormente tomaba las decisiones sin cuestionamientos era el líder.

El segundo punto es el territorio de trabajo, en el que el líder tenía poder sobre su equipo, conllevando a la extrema supervisión o mejor conocido como micromanagement, con la finalidad de entregar buenos resultados a cualquier costo.

“El ser líder en aquel momento era más de entregar resultados, sin enfocarse mucho en las necesidades de los equipos y muchas veces decían: ‘Eso es más un tema con Recursos Humanos’. Y se deslindaban de la situación”, explica David Pons, fundador de Neolíderes.

Problemas durante el primer año de pandemia

El uso de la tecnología y las plataformas para trabajar en equipo o hacer reuniones fueron característicos de la pandemia, pero los primeros problemas se veían venir, desde el desconocimiento en cómo usarlas, problemas técnicos y con ello, la interacción de los líderes con sus equipos.

Acompañé a los líderes en el momento de la pandemia y me decían: ‘Ahora, ¿cómo se hace esto? No los veo y ya no me siento líder’, y esto fue a causa de la sensación de falta de autoridad y supervisión que acostumbraban los líderes”, cuenta Nefris Ventura.

Cabe mencionar que durante el primer año de pandemia por Covid-19 hubieron cambios en la salud mental, ya que a nivel mundial la depresión y la ansiedad aumentó 25%, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, el confinamiento afectó a los líderes, debido a que no podían adaptarse y manifestaban el regreso a las oficinas, no se sentían eficientes tanto de manera personal como con sus equipos, pero mientras esto sucedía, también hubo mayor relación con la conciliación entre la vida personal y el trabajo.

“Al reflexionar como líder, te das cuenta que eres responsable de muchas cosas que antes delegabas únicamente a Recursos Humanos. Entonces, como líder necesitabas desarrollar más empatía, humanidad hacia tus equipos y preocuparte más allá de las tareas”, argumenta David Pons.

En tanto, Nefris Ventura se dio cuenta que durante el primer año de la pandemia hubo un fenómeno social en los líderes para ser más conscientes sobre las ocupaciones fuera del trabajo de sus equipos y eso fue gracias a la vulnerabilidad. Es decir, cuando se realizaban las juntas por videollamada, se podía ver el fondo de algún punto del hogar, lo que implicaba ver una parte personal.

“Las organizaciones me decían que los líderes no eran los mismos, no se querían conectar y era por el miedo o pena por no tener un espacio en la casa y era como vulnerarte”.

El liderazgo después de la pandemia

Cuando la situación por el Covid-19 se amenizó, el regreso a la modalidad presencial estaba más cerca. Algunas empresas optaron por el modelo híbrido y otras seguían en línea, pero la adaptabilidad fue clave para que el liderazgo funcionará.

David Pons puntualiza en que hubo ansiedad en los líderes por no saber qué hacían los equipos, pero a la vez reforzaron las habilidades blandas y sobre todo, aprendieron a confiar en los miembros para delegar tareas.

Por ello, estas son las habilidades que actualmente se ponen en práctica a pesar del término de la pandemia:

» Respetar los límites: Al juntar los espacios personales con el trabajo durante la pandemia, los líderes comprendieron que era posible ser productivo por objetivos y no por horas, respetando los espacios personales para evitar el estrés y la ansiedad en sus equipos.

» Autoevaluación: Implica la reflexión tanto del líder como con el equipo para no caer en conflictos, comprender cómo mejorar y aprender a sobrellevar conversaciones difíciles e incómodas.

» Delegar: El liderazgo ya no se centra en asumir la responsabilidad y decisiones únicamente en una persona. Actualmente delegar es fundamental para que el equipo pueda crecer, pero no solo se trata de delegar tareas, sino mejoras, resolución de problemas y con ello crear un trabajo colaborativo.