Ser un líder vulnerable no significa debilidad, te acerca a los colaboradores

La vulnerabilidad en el liderazgo se ha percibido como un sinónimo de debilidad, debido a que un líder no puede demostrarla o se limita a expresar sus emociones por el temor a que se piense que no es apto para el cargo.

Sin embargo, en los últimos años esta idea ha cambiado y mostrarse vulnerable es una fortaleza para crear conexiones más humanas.

En tanto, el temor al fracaso laboral es una sensación que los líderes prefieren no expresar, pero la realidad es que 7% de los mexicanos siente que la alta competitividad en el mercado laboral es un problema y consideran que deben cumplir con expectativas cada vez más altas, de acuerdo con el Termómetro Laboral, realizado por OCCMundial.

Entre los motivos por las que un líder no es capaz de mostrar vulnerabilidad está el confundirlo como una descarga emocional, en la que se llega a compartir información con la finalidad de victimizarse o intentar responsabilizar a los demás, explica Isabel Rauh, CEO de Espacio Incómodo.

Pero cuando un líder intenta aparentar todo el tiempo fortaleza, lo que provoca es estar en un estado de aislamiento y reprime las oportunidades con su equipo para colaborar y trabajar juntos, comenta Mercedes Jahn, fundadora de Jahn Institute.

La vulnerabilidad ayuda a conectar con la generación Z

De acuerdo con OCCMundial, 36% de los mexicanos siente que el miedo al fracaso se debe a la falta de liderazgo porque no se sienten confiados para expresar ideas y resolver problemas.

A causa de esto, la vulnerabilidad es una herramienta que ayuda a crear apertura con el equipo, ya que si el líder expresa su sentir (por ejemplo, la felicidad o tristeza), crea empatía con los colaboradores.

Isabel Rauh, comenta que los cambios en el liderazgo se dan conforme a la generación, ya que la generación X no estaba acostumbrada a tratar temas de salud mental; los millennials dieron la apertura para hablar de dichos temas y la generación Z prioriza hablar sobre las emociones y sobre todo, la vulnerabilidad.

Una parte importante para los líderes actuales es entender cómo hablar y cómo comunicarse con la generación Z, porque les gusta conocer a las personas como seres humanos y como realmente son”.

La forma correcta de mostrarse vulnerables con el equipo

Los beneficios al mostrarse vulnerable son: incentivar la participación, mayor accesibilidad y disminuir el temor a cometer errores, debido a que 27% de los mexicanos siente inseguridad para llevar a cabo actividades o proyectos bajo su responsabilidad, según OCCMundial.

“Los momentos vulnerables se convierten en eje, como un pegamento en donde yo genero relaciones, inclusive más profundidad y lo que estoy estimulando en los demás es que se acerquen a mí, que se ofrezcan para apoyarme y generar algo juntos”, argumenta Mercedes Jahn.

Para que un líder se muestre vulnerable en el momento adecuado debe tomar en cuenta lo siguiente:

» Analizar el momento: Ser vulnerable no se trata de comentar malas situaciones, también puede ser un momento de incertidumbre, felicidad o triunfo, pero al compartirlo con el equipo, no se debe exagerar la situación y no olvidar que el objetivo es transmitir confianza o apoyo, de acuerdo al momento.

» Trabajo interno: Aunque parezca fácil, mostrar vulnerabilidad requiere de inteligencia emocional para expresar el sentir, debido a que somos seres emocionales y percibimos el mundo a través de ellas.

» Tomar valor: El propósito del líder es ayudar a crecer a su equipo y guiarlo hacia el mejor camino, por lo tanto, cuando hay injusticias, alzar la voz, también es parte de la vulnerabilidad, por la exposición a la que se somete, pero esto sirve para inspirar a los demás.