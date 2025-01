Feedback negativo: ¿Cómo comunicar cuando no se lograron los objetivos?

La retroalimentación es una herramienta que ayuda a los empleados a conocer sus fortalezas y debilidades y a realizar mejor su trabajo, de hecho, el 80% de los colaboradores que recibe un buen feedback dice estar más comprometido, de acuerdo con Gallup.

Pero, qué pasa cuando la retroalimentación no es positiva, cuando no se lograron los objetivos. En teoría la plática debería llevar el mismo proceso que cuando los resultados se alcanzaron satisfactoriamente; sin embargo, los gerentes suelen evitar estar conversaciones para no tener confrontaciones con el equipo, pero las consecuencias pueden ser catastróficas, desde un mal resultado hasta pérdidas económicas.

En realidad, los gerentes no suelen estar preparados para ofrecer una buena retroalimentación, solo13% sabe reconocer el trabajo de los colaboradores, señala el estudio “El estado del lugar de trabajo”, realizado por Gallup.

“Si todos los empleados de una organización estuvieran aún mejor preparados para ofrecer retroalimentación y reconocimiento a sus pares, el impacto podría ser drástico”, detalla el informe, puesto que se crean 2.6 veces más conexiones significativas.

¿Por qué reciben feedback los colaboradores?

El informe también señala que solo el 25% de los colaboradores recibe retroalimentación valiosa de las personas con las que trabajan, pues muchas veces se desconoce si el trabajo se está haciendo correctamente o si hay áreas de mejora, incluso hay quienes desconocen los objetivos que deben lograr al iniciar un proyecto.

De hecho, las razones más comunes por las que los colaboradores suelen recibe reconocimiento son:

63% rendimiento en el trabajo para tareas y proyectos importantes.

48% aniversario laboral.

35% ayudar a otros en el trabajo.

30% rendimiento en el trabajo para cosas pequeñas.

21% ideas innovadoras o creativas.

14% aprender una nueva habilidad.

25% eventos o hitos de la vida personal (casamiento, compra de casa, tener un hijo).

16% logro personal, no relacionado con el trabajo.

Estos datos muestran que la mayoría de las organizaciones no amplían la lista de razones por las que se reconoce a los empleados más allá del desempeño en tareas y proyectos importantes y los aniversarios laborales.

Solo el 37% de los empleados dice que las razones de reconocimiento no relacionadas con el trabajo se encuentran entre los motivos más comunes por las que las personas reciben reconocimiento en su lugar de trabajo.

¿Cómo dar un feedback negativo?

Cuando el feedback que se le dará al colaborar es más importante que el gerente esté preparado con las evidencias necesarias que demuestren por qué no se cumplió con el objetivo inicial.

Simón Castillo, Gerente Global de Prácticas de Hogan Assessment dice que cuando no se logran los resultados se tienen dos respuestas del trabajador: total apretura de conciencia, aceptación y actitud de mejoramiento, y la resistencia y negación acompañada de una mala actitud.

En estos casos es importante identificar la actitud y hacerlo saber: “Me parece que no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo o veo, por tu lenguaje corporal, que te causa alguna incomodidad. Es importante traer a la mesa esa incomodidad, no pasarla por alto”.

También es importante involucrar al colaborador al preguntarle qué está pensando o por qué no está de acuerdo, es la oportunidad de que dé su versión y poner los hechos sobre la mesa.

Pero si la persona sigue renuente se puede dejar el tema en pausa y continuar con otros puntos, eso ayuda a “destrancar el juego” y es muy posible que el empleado diga, “tiene razón lo que me dijo antes, ahora sí entiendo, si lo relaciono”, puntualiza Simón Castillo.

Finalmente, Simón Castillo aconseja que el gerente muestre empatía y le pregunte al colaborador cómo le puede ayudar para que en el siguiente proyecto sea exitoso.