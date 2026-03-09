Belleza por un Futuro, el programa de L’Oréal que transforma de vida de más de 5,000 mujeres

Belleza por un Futuro, el programa de L’Oreal Group que capacita en maquillaje y estilismo ha transformado la vida de 5,000 graduadas en México, al brindarles herramientas para generar ingresos, autoemplearse o iniciar un negocio propio.

“A través de la capacitación en maquillaje y estilismo, no solo enseñamos una técnica, sino que entregamos las llaves de la independencia económica a miles de mujeres en todo el país”, destacó Deborah Armstrong, CEO de L’Oreal.

Las habilidades que adquieren las participantes no sólo fortalecen su confianza, también les permiten acceder al mercado laboral. De hecho, 68% de las graduadas generan ingresos al concluir el programa.

En la décima edición, se graduaron 1,055 mujeres, con lo que el programa suma más de 5,000 egresadas desde su creación.

Lo que comenzó como un sueño colectivo, hoy es una realidad tangible que se traduce en 5,000 historias de éxito, 5,000 voces que dicen yo puedo”, detalló Deborah Armstrong.

Formación para el empleo y el emprendimiento

Araceli Becerril, directora de responsabilidad Corporativa de L’Oreal, explicó que el programa se realiza en alianza con Casa Gaviota, que les ayuda a reforzar sus habilidades blandas y fomentar el empoderamiento.

Además de aprender maquillaje o estilismo, las participantes reciben capacitación en manejo de redes sociales, finanzas personales, elaboración de currículum y preparación para entrevistas de trabajo.

Este enfoque busca ampliar sus oportunidades laborales o facilitar que emprendan por cuenta propia. De hecho, 15% de las egresadas abre su propio negocio, mientras que muchas otras optan por el autoempleo y colaboran entre ellas para atender eventos sociales.

“Se juntan y hacen grupos de maquillaje de bodas, de quinceañeras, de graduaciones; trabajan en conjunto. Entonces, llaman a una y van todas, eso también les ayuda, porque algunas son mamás y trabajan en su tiempo libre”.

Araceli Becerril, directora de responsabilidad Corporativa de L’Oreal.Especial.

Autoempleo como alternativa laboral

Becerril explicó que sólo 30% de las participantes tiene disponibilidad para un empleo de tiempo completo, por lo que el autoempleo se convierte en una alternativa viable para generar ingresos.

Además, en el caso de quienes estudian estilismo, algunas logran incorporarse a salones de belleza con los que el programa mantiene alianzas.

Buscamos crear un módulo específico de emprendimiento, donde se tengan aliados para las que quieran emprender les podamos dar las herramientas para lo hagan y lo hagan bien”.

Una oportunidad para salir adelante

El curso es gratuito, aunque las aspirantes pasan por un proceso de selección que incluye entrevistas y pruebas psicométricas. La mayoría de las mujeres que acceden al programa lo hacen para “salir adelante” y tener un ingreso extra. Existen casos de madres solteras, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, que les ha sido difícil encontrar un trabajo o que sufren violencia en el hogar, en estos casos también e les brinda asesoría para salir de la situación.

Araceli Becerril dijo que L’Oreal le brinda todas las herramientas, como kit de maquillaje, de hidratación y cuidado solar. Las alumnas del curso de maquillaje se gradúan en cuatro meses, mientras que quienes estudian estilismo concluyen en seis.

Más allá de la capacitación técnica, el impacto también es personal. “Hay mujeres que emprenden, hay mujeres que tiene un cambio estructural en temas de confianza y de que pueden hacerlo y de que tienen la capacidad de tener sus propios ingresos. Eso es un cambio muy fuerte porque las mujeres no están acostumbradas a tener su propio dinero”.