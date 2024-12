Emprender requiere no comerse el pastel entero, sino a mordidas: Lesslie Polinesia

En 2016, cuando Lesslie Polinesia viajó a Japón y se impresionó con la piel de las japonesas, desde entonces surgió la inquietud por crear una marca de skincare. Ahora, después de cuatro años de preparación, la creadora de contenido lanzó YIYI Beauty, marca dedicada al cuidado personal.

En entrevista comentó que en ese viaje se dijo que era momento de cuidarse la piel, pues admite que no tenía una rutina de skincare, solo se desmaquillaba.

Lanzar la marca no fue fácil, pues buscaba más que solo crear producto, busca dar un valor agregado, y encontrar los productos adecuados le llevó tiempo.

Crear una marca es como casarte con alguien, y en este proceso entre altas y bajas, hubieron personas que no confiaron en el proyecto”, comenta Lesslie.

Finalmente encontró a los socios ideales y los mejores productos, como pigmentos y envases, provenientes de Europa, creando una marca mexicana, pero con tecnología europea.

¿Cómo surge el nombre?

Lesslie cuenta que cuando era pequeña no sabía pronunciar su segundo nombre, que es Yadid, y en su lugar decía Yiyi, de ahí surge el nombre de la marca. Pero el significado va más allá, y se centra en conectar con el niño interior que llevamos dentro, con ese niño que no tiene mascaras.

“Porque cuando eres niño no tienes máscara solamente estás y eres, no tienes que juzgarte, estás en tu esencia pura. Que no nos de miedo ser nosotros, creer en nuestra belleza real, sin poner filtros, presentarte ante el mundo tal como eres”.

También destaca que la marca es morada por qué significa transformación y todos estamos en constante cambio y movimiento.

La maca: YIYI Beauty

La creadora de contenido dice que espera que YIYI Beauty se posicione entre las principales marcas de skincare. “Me da mucho orgullo poder ver a marcas mexicanas con las que puedo estar en anaquel con anaquel, es de las cosas más importantes porque siempre he creído qué todas las marcas podemos estar en el mismo mundo sin pelearnos unas entre otras”.

Aunque Lesslie no compartió el monto de inversión si detalló que fue elevada. “Fueron inversiones bastante altas, son 12 productos de maquillaje y seis de skincare, así que la inversión es bastante alta, más toda la campaña de lanzamiento”.

Además, creó productos innovadores, como un serum con prebióticos y todos los productos son cruelty free, lo que significa que en ninguna etapa del proceso de creación o prueba se lastima a un animal, reflejando nuestro compromiso con la ética y el respeto por el medio ambiente.

Mamá emprendedora

Lesslie es emprendedora, creadora de contenido, escritora y mamá, dice que la clave para conjugar todas sus facetas es “no comerse el pastel entero, sino a mordidas”.

Al preguntarle como compagina el mundo del emprendimiento con ser mamá Lesslie dijo que “no son ambos mundos, es un multiverso, a veces me quisiera dividir en muchas Leslie”.

“Definitivamente sí es un reto el ser mamá, empresaria, hija, hermana, creadora de contenido. Lo más importante, lo que me ha llevado a que pueda hacer varios proyectos al mismo tiempo es que hay personas dentro de mi equipo que confío en ellas y ellas confían en mí el poderme dejar guiarlos y yo poder tener ese tiempo para ser mamá”.

Destaca que es importante saber cuándo sacar cada proyecto, pues en un año no se pueden sacar todos y cada uno debe tener su propio tiempo, por ello es importante diversificar el tiempo.

“A veces queremos comernos el mundo entero en una sola mordida y a veces cuando nos acabamos el pastel ya no sabemos qué hacer. Lo que yo he aprendido en estos 13 años de carrera es el poder comerme el pastelito a mordidas, poco a poco y confiar en el equipo que está detrás de cada uno de los proyectos”.

Puntualiza en la importancia de tener una red de apoyo, debido a que su familia la apoya, tanto en el cuidado de su hija como en el negocio.

“Es sí es muy difícil ser mamá y empresaria, pero cuando buscas una red de apoyo que puede llevar tus proyectos o que te pueda ayudar a gestionar ciertas cosas, lo puedes hacer. No es lo mismo ser hombre y tener hijos y familia, a ser una mujer, por qué obviamente la mujer es el pilar del bebé”.

Recomendación a emprendedores

A los emprendedores les recomienda hacer lo que les apasiona, porque el trabajo puede ser demasiado pesado y solo si hay pasión se puede salir adelante.

Otra recomendación es que el emprendimiento tenga un propósito, que tenga alma, porque eso serpa la voz se le va a dar a la marca.

Finalmente, Lesslie puntualiza en que va a ser muy duro al principio, pero “es normal, es bastante difícil, pero nunca imposible, y a veces hay que sacrificar ciertas cosas. No tratemos de comernos el mundo en una sola mordida”.