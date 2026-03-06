Día Internacional de la Mujer: Las razones que llevan a las mujeres a emprender

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, l papel que desempeñan las mujeres en el ecosistema emprendedor y su creciente contribución a la economía. En este contexto, tres de cada diez empresas son fundadas por mujeres, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Las mujeres buscan nuevos retos profesionales, por lo que emprender se ha vuelto una opción para lograrlo. Por ello, 29.4% de las mujeres incursiona en el emprendimiento para crecer personal y profesionalmente.

Asimismo, identifican oportunidades en su entorno para desarrollar nuevos negocios, por lo que 24.8% emprende por haber encontrado una oportunidad de negocio.

Además, crear un negocio se ha vuelto una opción viable para generar o incrementar ingresos, de acuerdo con el 24.7% de las encuestadas.

¿Cómo impulsar el emprendimiento femenino?

Aunque el emprendimiento femenino ofrece mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, las mujeres enfrentan desafíos relacionados con los cuidados del hogar y la familia.

En este contexto, el 55% de las fundadoras de empresas son madres y en la mayoría de casos, asumen el cuidado de los hijos e incluso otros familiares. Para impulsar el emprendimiento en las mujeres, se requiere de un sistema de cuidados para evitar el agotamiento y la sobrecarga.

Por otra parte, la mayoría de las emprendedoras vende en línea, debido a la flexibilidad y el ahorro de la renta de un espacio comercial; sin embargo, el 41.7% le gustaría tener mayor visibilidad en el canal digital.

Ante este panorama, impulsar el emprendimiento femenino puede fortalecer la independencia económica y la autonomía de las mujeres.