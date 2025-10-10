Día de la Salud Mental: 3 Situaciones que afectan la salud de los emprendedores

Emprender suele ser una alternativa para generar ingresos o no tener jefes, pero lo que casi no se cuenta del emprendimiento son las prácticas que afectan la salud mental y las consecuencias que impactan en el fundador y en el proyecto.

Por ello, en el marco del Día de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre desde 1992, cuando se propuso por la Federación Mundial de la Salud Mental, se busca concientizar el valor del estado mental. En el caso de los emprendedores, 6 de cada 10 son susceptibles a padecer burnout, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero, las consecuencias del emprendedor al no tratar su salud mental, también afecta a terceros. “Afecta también al negocio, porque es imposible tomar buenas decisiones si te sientes cansado, con ansiedad o incluso depresión”, comenta Jessica Soule, fundadora de Talento & Legado.

El camino solitario del emprendedor

Una situación que se vive, pero pocos emprendedores se atreven a contar es que en ocasiones se sienten solos, es decir, cuando no cuentan con un socio, enfrentarse a la competencia y dirigir un emprendimiento es agotador.

Conozco casos en el que presentan este sentimiento de sentirse solo, porque van en un barco llamado empresa y van sin guía, sin consejos o el feedback de alguien más y es difícil vivirlo”, relata Rodolfo Díaz, fundador de Díaz Barriga Consulting.

Pero, esta soledad también se presenta con la familia, ya que en ocasiones los problemas dentro del emprendimiento no suelen ser comprendidos por los demás.

Por ello, se recomienda tener una red de apoyo, pero no cualquiera, sino una que se conforme de otros emprendedores y empresarios. Otra precisión a considerar es que compartan la misma visión, por ejemplo, en temas de sustentabilidad o sectores específicos.

Mentalidad emprendedora: La normalización del desgaste físico y mental

Cuando se habla de tener una mentalidad de emprendedor, se refiere a encontrar una problemática y crear una solución innovadora que sea rentable; sin embargo, esta definición se ha ido alterando a tal punto que se cree que entre más trabajo y esfuerzo es igual a éxito, pero llevado a un nivel dañino.

“Hemos visto este famoso modelo del emprendedor que se tiene que desvivir por la empresa, se tiene que desvelar, no duerme y no come. Esto es un problema, porque normalizamos ponernos en riesgo por seguir creyendo que eso es ser emprendedor”, puntualiza Jessica Soule, consultora de liderazgo.

Ambos especialistas coinciden en que el problema principal que daña la salud mental en los emprendedores es no tener una armonía con el trabajo y la vida personal. En el que se pueden llegar a romper amistades, relaciones y problemas familiares.

¿Y si no hay ganancias?

Otro problema al que se enfrentan los emprendedores es el estrés financiero, en el que llegar a fin de mes sin ganancias o el pago con proveedores se vuelve un problema que afecta considerablemente.

Rodolfo Díaz, menciona que incluso este problema se presenta cuando el emprendedor crece y se convierte en empresario, ya que al tener un colaborador, surge la responsabilidad de tener el pago, pero si el negocio anda mal, aumenta el estrés.

En este sentido, 73% de los emprendedores viven con estrés y presión financiera, de acuerdo con el BID. En México, la educación financiera tiene camino por recorrer, sobre todo para quienes gestionan un negocio.

Bienestar al emprender

A pesar de que existen diferentes factores que dañan la salud mental en los emprendedores, es posible prevenir algunos. Por ello, el primer punto es estar atento a todas las señales que el cuerpo manifiesta cuando tiene altos niveles de estrés o ansiedad.

Los especialistas mencionan que no se debe omitir cuando hay dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, porque principalmente son las señales cuando algo no anda bien.

Aunado a que la concentración plena es importante, porque ayuda a mantener armonía entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, al momento de convivir con la familia o incluso comer, se debe centrar en la actividad y evitar hacer otras cosas, como atender cuestiones del trabajo, a menos que se trate de una urgencia.