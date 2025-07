Reprogramar el liderazgo: ¿Qué deben hacer las organizaciones para inspirar a nuevos líderes?

La percepción de las nuevas generaciones ante los puestos de liderazgo es negativas, por lo que las organizaciones tienen que actuar antes de que sea tarde.

La remuneración económica dejó de ser una prioridad en un puesto de trabajo, debido a que tanto millennials como la generación Z ven fundamental estar en un entorno que se preocupe por la salud mental, pero a su vez también hay un menor interés en tomar puestos de liderazgo.

Actualmente los millennials (nacidas entre 1981 y 1996) son los sucesores en los puestos de liderazgo, pero la realidad es que hay menos personas interesadas en subir de cargo, porque consideran esto provocaría un desequilibrio entre la vida personal y el trabajo.

De hecho, un estudio realizado por Deloitte señala que sólo 6% de las nuevas generaciones tiene entre sus planes de carrera llegar a un puesto de liderazgo.

Me atrevo a decir que hoy ya vemos una crisis de liderazgo. Algo que veo es que quieren mostrar sus talentos, pero a su vez, también quieren tener un equilibrio de la vida y el trabajo”, comenta Nefris Ventura, CEO de Más Humanos.

La percepción del liderazgo en las nuevas generaciones

La generación Z (nacieron entre 1997 y 2010) poco a poco se adentra al mundo laboral, pero el 47% afirma dejar su empleo en los próximos seis meses. Aunado a que consideran poco probable encontrar un nuevo trabajo que satisfaga sus necesidades, de acuerdo con el Barómetro global del talento de ManpowerGroup.

Asimismo, la inmediatez que caracteriza a estas generaciones se debe a la evolución de la tecnología e Internet, lo cual provoca que se requieran de respuestas rápidas, adaptación y retroalimentación en el menor tiempo posible.

Lo anterior implica que las organizaciones van desfasadas con las necesidades de las nuevas generaciones en los puestos de liderazgo, ya que la percepción de estos cargos los relacionan con estrés, control y demasiada demanda de tiempo.

Es una generación que busca disfrutar más la vida y lo que menos quieren es estresarse y ven el liderazgo como invertir más tiempo en la empresa y dedicarle menos tiempo a la vida personal”, argenta Carlos Ríos, socio fundador de Becoming Your Best Global Leadership Latam.

¿Qué pueden hacer las organizaciones?

Para 2030, la generación Z estará acostumbrada a la modalidad remota o híbrida, en conjunto con habilidades relacionadas con la Inteligencia Artificial y la automatización, de acuerdo con ManpowerGroup.

En tanto, para evitar que las organizaciones tengan escasez de líderes en los próximos años, Nefris Ventura aconseja que las empresas sean más flexibles y tomen en cuenta que los temas sociales y mentales son mayormente valorados por las nuevas generaciones.

Por otra parte, los especialistas recomiendan a las organizaciones inculcar el liderazgo con un enfoque más humano, en el que no se engloba únicamente los resultados, sino también el bienestar.

En este sentido, las empresas son cada vez conscientes de los retos para que los jóvenes se sientan atraídos por los puestos de trabajo y por ello, sus estrategias se enfocan en lo siguiente, de acuerdo con ManpowerGroup:

75% se enfoca en la mejora de herramientas tecnológicas.

75% de las empresas en políticas de bienestar.

73% flexibilidad horaria, mejoras en la compensación y desarrollo profesional.

Cabe mencionar que las organizaciones no deben dejar a un lado las capacitaciones en el desarrollo de competencias blandas para los futuros líderes.

“Cuando eres líder, debes tener competencias muy firmes y desarrolladas para relacionarte con las personas, saber comunicarse y escuchar para resolver conflictos”, añade Carlos Ríos.