Waller pide un recorte de tasas en diciembre; halcones presionan para que se mantengan

El viernes, varios presidentes de bancos de la Reserva Federal (Fed) expresaron su malestar por la decisión del banco central estadounidense de recortar las tasas de interés la semana pasada, a pesar de que el influyente gobernador de la Fed, Christopher Waller, defendió una mayor flexibilización de la política monetaria para reforzar un mercado laboral en debilitamiento.

Esta enorme división dentro de las filas de los responsables de la política monetaria de la Fed supone un reto para Jerome Powell a la hora de forjar un consenso como Presidente.

Aunque no es inusual que los responsables políticos de la Fed discrepen en materia de política, especialmente cuando los datos económicos son contradictorios, la franca expresión de ese desacuerdo y el enfoque explícito en lo que la Fed debería hacer en su próxima reunión, los días 9 y 10 de diciembre, resultaron sorprendentes.

Rebajar o no rebajar

“No veo la necesidad de rebajar las tasas esta semana”, declaró la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, en una conferencia bancaria. “Me resultaría difícil rebajar las tasas de nuevo en diciembre, a menos que haya pruebas claras de que la inflación va a caer más rápido de lo esperado o de que el mercado laboral se va a enfriar más rápidamente”.

“Dada la medida que acabamos de tomar, creo que estamos justo en mi estimación de neutralidad: creo que somos apenas restrictivos, si es que lo somos”, dijo la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, en la misma conferencia. Al igual que Logan, ella no tiene voto en la política de este año, pero se opuso al recorte de la semana pasada; ambas tendrán voto el año que viene.

“Creo que debemos mantener ciertas restricciones para ayudar a que la inflación vuelva a los niveles previstos”, afirmó Hammack.

Waller, quien tiene voto permanente y es uno de los candidatos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está barajando para nombrar Presidente de la Fed cuando termine el mandato de Powell en mayo, expresó una opinión totalmente opuesta.

“La mayor preocupación que tenemos ahora mismo es el mercado laboral”, declaró a Larry Kudlow en Fox Business Network. “Sabemos que la inflación va a volver a bajar, por eso sigo defendiendo que recortemos las tasas de interés en diciembre, porque eso es lo que me indican todos los datos”.

Sin nubes de incertidumbre

Tanto Waller como Logan afirmaron que es poco probable que los aranceles de Trump provoquen un aumento de la inflación, pero mientras que Waller consideró que eso refuerza los argumentos a favor del recorte de tasas, Logan dijo que seguía preocupada por los precios de los servicios.

También coincidieron en que la falta de datos económicos oficiales durante el cierre del gobierno no crea una nube de incertidumbre que, como señaló Powell a principios de esta semana, podría ser una razón para detener el recorte de tasas.

Logan afirmó que los datos del sector privado, las solicitudes de desempleo a nivel estatal y las propias encuestas empresariales y comunitarias de la Fed ofrecían “visibilidad” sobre el estado de la economía y respaldaban su opinión de que el mercado laboral no se está enfriando lo suficientemente rápido como para necesitar el apoyo de la Fed, especialmente con una inflación demasiado alta y que tarda demasiado en bajar hasta el objetivo de 2.0% de la Fed.

“Hay que acabar con la historia de la niebla: puede que te diga que reduzcas la velocidad, pero no te dice que te detengas a un lado de la carretera”, dijo Waller. “Puedes tener cuidado, pero eso no significa que debas detenerte. Y lo correcto en materia de política es seguir recortando”.

El miércoles pasado, Powell lanzó una advertencia inusualmente clara a los mercados sobre cómo proceder en diciembre, dijo, un recorte de tasas “no era una conclusión inevitable”.