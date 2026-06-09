Ventas de viviendas de segunda mano en EU aumentaron más de lo previsto en mayo

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en mayo, aunque el alza de las tasas hipotecarias y la escasez de oferta siguen siendo un reto para el mercado inmobiliario.

Las ventas de viviendas subieron un 3.2% el mes pasado a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.17 millones de unidades, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las reventas de viviendas alcanzarían una tasa de 4.07 millones de unidades.

Las ventas aumentaron en las regiones del noreste, el sur y el medio oeste, pero se mantuvieron sin cambios en el oeste. Las reventas de viviendas, que se contabilizan al cierre del contrato, aumentaron un 3.2 % interanual en mayo.

"Cada vez más estadounidenses se mudan, y las ventas de viviendas han alcanzado su nivel más alto desde diciembre", afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Es probable que las ventas del mes pasado reflejaran los contratos firmados en marzo y abril. Las tasas hipotecarias comenzaron a subir en marzo, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, antes de moderarse hacia finales de abril tras el alto el fuego.

El conflicto de Oriente Medio está avivando la inflación, debido al aumento de los precios de la energía y otros productos que se transportan a través del estrecho de Ormuz. Esto ha contribuido a elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, a los que se ajustan las hipotecas.

La tasa media de la popular hipoteca a tasa fija a 30 años ha aumentado en unos 50 puntos básicos desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

Dado que las perspectivas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se desvanecen en medio de una inflación al alza y un mercado laboral resistente, es probable que las tasas hipotecarias se mantengan elevadas.

Se espera que el Gobierno informe el miércoles que el índice de precios al consumo (IPC) se disparó un 4.2% en términos interanuales en mayo, según predijo una encuesta de Reuters a economistas, lo que supondría el mayor aumento desde abril de 2023. El IPC subió un 3,8% en abril.

El índice de asequibilidad de la vivienda de la NAR mejoró hasta situarse en 105,6 en mayo, frente a los 97.5 de hace un año. La inflación está superando el crecimiento de los salarios.

El precio medio de las viviendas de segunda mano el mes pasado subió a 429,300 dólares, un 1.3% más que hace un año.

El stock de viviendas existentes aumentó un 3.3% a 1.55 millones de unidades. La oferta, que suele aumentar en mayo, sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. La oferta subió un 0,6% respecto al año anterior.

Al ritmo de ventas de mayo, se tardaría 4.5 meses en agotar el inventario actual de viviendas existentes, frente a los 4.6 meses de hace un año.