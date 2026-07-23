Solicitudes de subsidio por desempleo en EU caen

El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez se redujo drásticamente la semana pasada, lo que indica que el mercado laboral estadounidense se mantiene estable y permite a los responsables de la Reserva Federal (Fed) seguir centrados en contener la inflación.

Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo estatales se redujeron en 22,000, a 187,000 según cifras ajustadas por estacionalidad durante la semana que finalizó el 18 de julio, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 212,000 nuevas solicitudes para esa última semana.

El informe fue el último en señalar una estabilidad continuada en el mercado laboral.

El número de personas que llevaban más de una semana percibiendo prestaciones por desempleo descendió a 1.796 millones en la semana que finalizó el 11 de julio. La tasa de desempleo bajó inesperadamente en junio hasta un mínimo anual de 4.2%, aunque ello se debió más a una disminución de la población activa que a un auge de la contratación.