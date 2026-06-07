EU sorprende con fuerte creación de empleo en mayo

Estados Unidos (EU) creó 172,000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las expectativas del mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, señalaron datos del gobierno.

En el último año, el crecimiento del empleo ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

“El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172,000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.3%”, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de EU.

“Los incrementos de empleo se registraron en los sectores de ocio y hostelería, gobiernos locales, así como en atención sanitaria”, agregó.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80,000 puestos de trabajo, menos de la mitad.

Crecimiento por sectores

El sector de ocio y hostelería sumó 70,000 puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14,000 en el último año.

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35,000 empleos creados en mayo.

El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22,000 puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial. El sector tiene 107,000 empleos menos que en su nivel máximo reciente, alcanzado en mayo del 2025.

El transporte aéreo perdió 9,000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo, Spirit, redujera gradualmente sus operaciones.

“Las ganancias en el empleo han superado significativamente las expectativas durante los últimos tres meses, lo que indica que pese a los precios más altos de la energía y las preocupaciones de que la Inteligencia Artificial reduciría la demanda de trabajadores, la creación de empleo se ha acelerado”, mencionó Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

Fed prudente

“Los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante un periodo prolongado”, agregó Bostjancic y mostró preocupación debido a que el aumento de empleo estuvo “impulsado por solo unas pocas categorías”.

Los responsables de la política monetaria en la Fed han señalado preocupación por una inflación persistente por encima de la meta de 2.0%, alimentada por la guerra contra Irán.

La Fed tiene la doble misión de mantener la inflación en su objetivo y de garantizar al mismo tiempo el máximo nivel de empleo.

Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, mencionó que el informe de empleo indica un mercado laboral en equilibrio.