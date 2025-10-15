Shutdown le cuesta 15,000 millones de dólares al día a la economía de EU

El cierre del gobierno de Estados Unidos (EU), que ya dura tres semanas, está costando a la economía estadounidense unos 15,000 millones de dólares al día en pérdida de producción, dijo ayer Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien instó a los demócratas a “ser héroes” y alinearse con los republicanos para poner fin al cierre.

Bessent declaró, en una rueda de prensa, que el cierre está comenzando a “afectar al músculo” de la economía estadounidense.

“Creemos que el cierre puede empezar a costarle a la economía estadounidense hasta 15,000 millones de dólares al día”, afirmó.

La ola de inversiones en la economía estadounidense es sostenible y apenas está iniciando, pero el cierre del gobierno federal se está convirtiendo cada vez más en un impedimento, advirtió Bessent.

“Hay una demanda acumulada, pero el presidente (Donald) Trump ha desencadenado este auge con sus políticas”, declaró Bessent en un evento de la CNBC celebrado al margen de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

“Lo único que nos frena aquí es este cierre del gobierno”, expresó Bessent.

Según el secretario, los incentivos de la ley fiscal republicana y los aranceles de Trump mantendrán el auge de la inversión y alimentarán el crecimiento continuo.

“Creo que podemos estar en un periodo similar al de finales del siglo XIX, cuando llegaron los ferrocarriles, o al de la década de 1990, cuando se produjo el auge de Internet y la tecnología de oficina”, mencionó Bessent.

Déficit se ha reducido

Bessent también señaló que el déficit de EU para el año fiscal 2025, que finalizó el 30 de septiembre, fue menor que el de 1.833 billones de dólares registrado en el año fiscal anterior. No proporcionó una cifra, pero afirmó que la relación entre el déficit y el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse hasta situarse en torno a 3.0% en los próximos años.

El Departamento del Tesoro aún no ha comunicado la cifra del déficit anual.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó la semana pasada que el déficit fiscal de EU en el 2025 solo se redujo ligeramente hasta los 1.817 billones de dólares, a pesar del aumento de 118,000 millones en los ingresos aduaneros procedentes de los aranceles de Trump.

“El déficit en relación con el PIB, que es la cifra importante, ahora tiene un cinco delante”, afirmó Bessent.

Cuando se le preguntó si quería ver un tres al principio de la relación entre el déficit y el PIB, Bessent respondió: “Sí, todavía es posible”. Añadió que la relación se reduciría si EU puede “crecer más, gastar menos y restringir el gasto”.