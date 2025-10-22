Plan económico de China enfrenta retos

Los altos mandos del Partido Comunista chino, actualmente en el poder, se reúnen esta semana en Pekín para diseñar una estrategia que guíe al país hasta el 2030 y dé forma a sus relaciones comerciales.

Los retos a los que se enfrentan los líderes son considerables, con una población que envejece rápidamente, un gasto doméstico lento y unas fricciones comerciales cada vez mayores con Estados Unidos (EU) y sus aliados que lastran el crecimiento.

El cuarto pleno del Comité Central de esta semana, centrado en la formulación del próximo plan quinquenal del partido y cuya conclusión está prevista para hoy.

Estas son las facetas clave de la situación económica a la que se enfrenta Pekín:

Caída del consumo. Ante el cambio demográfico y la ralentización de la urbanización, los economistas sostienen que el país debe avanzar hacia un modelo centrado en el consumo interno para mantener el crecimiento a largo plazo.

Fricciones comerciales. El regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca este año y sus impredecibles políticas arancelarias han planteado nuevos retos al sector exportador chino, un salvavidas vital para la economía.

Mantener el “dominio” de las tierras raras. La ventaja de China en la extracción y el procesamiento de tierras raras críticas le da una influencia significativa en las disputas comerciales.

Exceso de capacidad. “Desde que estalló la burbuja inmobiliaria alrededor del 2021, China se ha centrado en cambiar su modelo económico hacia la fabricación y la inversión para compensar el débil consumo interno”, afirmaron los analistas de Nomura en un informe reciente.

Crisis del mercado inmobiliario. El colapso del sector inmobiliario ha frenado la demanda interna de materiales como el acero, el hormigón y el vidrio.