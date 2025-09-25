Mejoran las proyecciones para la economía mexicana en 2026: OCDE

Especialistas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) revisaron al alza sus expectativas de crecimiento para el PIB de México en 2026.

En el reporte semestral se destacó que la economía nacional estará impulsada por la resiliencia de las exportaciones, y se alcanzará un crecimiento interanual de 0.8 por ciento.

Esto implicó un aumento significativo si se compara con la revisión previa, donde se proyectaba un alza de apenas 0.4 por ciento. Las economías de Japón, la zona euro, Estados Unidos, China y Brasil también se revisaron al alza, lo que implicaría un empujón a la economía global en el 2026.

Argentina se posicionó entre las economías que se revisaron a la baja; los especialistas de la OCDE proyectan que el rebote de la economía argentina sea de 4.5% al cierre del año próximo.