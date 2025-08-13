Nueva subsecretaria de Hacienda y titular de la UIF rinden protesta ante legisladores

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

María del Carmen Bonilla, quien está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el sexenio pasado, se convirtió en la segunda mujer en estar al frente de la Subsecretaría de esta dependencia, tras rendir protesta ante legisladores la tarde de este miércoles en el Senado de la República.

La decisión fue avalada con 22 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Anteriormente, sólo una mujer había estado a cargo de la Subsecretaría de Hacienda: Vanessa Rubio en el 2016, con José Antonio Meade como secretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En tanto, Omar Reyes Colmenares rue ratificado de manera unánime como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El funcionario aseguró que con él, la UIF impulsará líneas de acción prioritarias para consolidar a la institución como “una instancia técnica y efectiva en el combate de delitos financieros”.

¿Quién es María del Carmen Bonilla, la nueva subsecretaria de Hacienda?

María del Carmen Bonilla es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur y cuenta con certificación vigente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Es miembro de la International Society of Female Professionals (ISFP).

Ha sido reconocida por su liderazgo en el desarrollo de instrumentos financieros sustentables y por su gestión innovadora de la deuda pública.

Desde septiembre de 2021, Bonilla Rodríguez se ha desempeñado como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, donde ha liderado el desarrollo de curvas de deuda sustentables en moneda local y extranjera, y ha diseñado instrumentos como el Bondes F.

En 2020 y 2021 dirigió la colocación de los bonos sustentables soberanos de México, así como operaciones de refinanciamiento que redujeron el costo financiero de la deuda pública. También diseñó la emisión de deuda para apoyar a Pemex con fondos precapitalizados.

¿Quién es Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF?

Omar Reyes Colmenares es egresado de la carrera de Derecho por la UNAM y entre sus cargos también ha estado el de director de la Oficina de la Interpol en México, así como director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

El funcionario ha sido cercano a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Previo a la designación al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, se desempeñaba como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.

También fue director general de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia del Sistema Penitenciario, y subsecretario del Sistema Penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

(Con información de Belén Saldivar.)