¿Quién es María del Carmen Bonilla, propuesta por Claudia Sheinbaum como subsecretaria de Hacienda?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso este martes a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. El cargo estaba vacante desde marzo, cuando Édgar Amador Zamora fue nombrado titular de la dependencia.

El nombramiento fue enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación, a pocas semanas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presente el Paquete Económico 2026, el primero elaborado íntegramente durante el gobierno de Sheinbaum.

Trayectoria de María del Carmen Bonilla en Hacienda y el sector financiero

Desde septiembre de 2021, Bonilla Rodríguez se desempeña como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda, donde ha liderado el desarrollo de curvas de deuda sustentables en moneda local y extranjera, y ha diseñado instrumentos como el Bondes F.

En 2020 y 2021 dirigió la colocación de los bonos sustentables soberanos de México, así como operaciones de refinanciamiento que redujeron el costo financiero de la deuda pública. También diseñó la emisión de deuda para apoyar a Pemex con fondos precapitalizados.

Previamente fue directora general de Captación en la misma unidad, con responsabilidad sobre el portafolio de deuda federal, la relación con inversionistas y agencias calificadoras, y la ejecución del plan anual de financiamiento en mercados nacionales e internacionales.

En el sector público, Bonilla fue coordinadora de Inversiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2019 a 2020, administrando las reservas y el Fondo Laboral.

En el sector privado trabajó durante más de una década como operadora de derivados y administradora de activos en bancos como HSBC y Santander. Además, tiene experiencia en mercados internacionales como el MEXDER y el Chicago Mercantile Exchange.

Formación académica y reconocimientos

Es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur y cuenta con certificación vigente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Es miembro de la International Society of Female Professionals (ISFP).

Ha sido reconocida por su liderazgo en el desarrollo de instrumentos financieros sustentables y por su gestión innovadora de la deuda pública.

De ser ratificada por el Congreso, María del Carmen Bonilla se convertiría en la segunda mujer en ocupar la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público en México. La primera fue Vanessa Rubio Márquez, nombrada en 2016 durante la administración de Enrique Peña Nieto.