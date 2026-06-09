México y Francia firman carta para fortalecer cooperación aduanera

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Administración General de Aduanas e Impuestos Indirectos de Francia firmaron una Carta de Intención para fortalecer la cooperación bilateral en materia aduanera.

De acuerdo con un comunicado emitido por la ANAM, este instrumento busca reforzar el intercambio de información, mejores prácticas y programas de capacitación entre ambas administraciones, así como prevenir ilícitos que afectan el comercio internacional.

“La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Administración General de Aduanas e Impuestos Indirectos de Francia suscribieron una Carta de Intención con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia aduanera, el intercambio de mejores prácticas y la prevención de ilícitos que afectan el comercio internacional”, señaló la dependencia.

La firma estuvo encabezada por el titular de la ANAM, Alonso Romero Gutiérrez, y contó con la participación de la delegación francesa integrada por el director de Relaciones Internacionales de la Aduana Francesa, Benoit Godart; el consejero de Aduanas para Estados Unidos, México y Canadá, Marc Dagorn; y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional frente a desafíos relacionados con el comercio exterior, la seguridad de las cadenas de suministro y la prevención de prácticas ilícitas.

“La Carta de Intención establece una ruta de trabajo conjunta para reforzar la cooperación institucional entre ambas administraciones aduaneras, impulsar el intercambio de información estratégica y fortalecer las capacidades técnicas de los servidores públicos encargados de proteger las cadenas de suministro internacionales”, indicó la ANAM.

Entre los compromisos establecidos se encuentra actualizar y fortalecer los mecanismos de asistencia mutua en materia aduanera entre México y Francia, así como intercambiar información para prevenir, investigar y combatir infracciones aduaneras.

El acuerdo también prevé promover mejores prácticas para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional, impulsar programas de capacitación, pasantías e intercambio de experiencias para funcionarios de ambas administraciones, y fortalecer la cooperación técnica para facilitar el cumplimiento de los procedimientos aduaneros y apoyar a los operadores de comercio exterior.

“Asimismo, ambas partes coincidieron en que esta colaboración adquiere especial relevancia ante la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, lo que abrirá nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la integración económica entre ambas regiones”, agregó la dependencia.

La ANAM señaló que esta acción forma parte de su compromiso con la cooperación internacional, la modernización aduanera y la construcción de mecanismos para un comercio exterior más seguro, transparente y eficiente.