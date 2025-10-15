Jueza detiene despidos por cierre de gobierno

Una jueza ordenó ayer al presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pausar los despidos masivos planeados de trabajadores federales durante el cierre del gobierno después de que la Casa Blanca dijo que espera despedir a 10,000 trabajadores.

El cierre ya ha entrado en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el gasto y Trump cumpliendo sus amenazas de tomar un hacha contra la fuerza laboral como respuesta.

Susan Illston, jueza de distrito, emitió la orden de restricción temporal en San Francisco en respuesta a una demanda presentada por sindicatos que afirman que los despidos son ilegales, informó The Washington Post.

Illston expresó su preocupación por la forma en que el gobierno está procediendo a despedir a empleados federales, indicó el Post.

“La evidencia sugiere que la Oficina de Administración y Presupuesto y la Oficina de Administración de Personal han aprovechado la falla en el gasto gubernamental, en el funcionamiento del gobierno, para asumir que todo está perdido, que las leyes ya no se aplican a ellos”, mencionó.

Al jefe de presupuesto de Trump, Russ Vought, se le había preguntado anteriormente en una entrevista cuántos despidos habría.

“Creo que probablemente terminaremos superando los 10,000 (…) Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia”, dijo.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia mostraron que más de 4,000 empleados fueron despedidos el viernes, siendo los departamentos del Tesoro de EU y de salud, educación y vivienda los más afectados.

