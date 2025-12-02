La inflación de la zona euro sube y apunta a una estabilidad de las tasas de interés del BCE

La inflación de la zona euro subió inesperadamente el mes pasado, lo que probablemente refuerza las apuestas de que el Banco Central Europeo (BCE) no volverá a bajar los tipos de interés a corto plazo, según los datos de Eurostat publicados el martes.

La inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró hasta el 2.2%, desde el 2.1% del mes anterior, situándose cerca del objetivo del 2% fijado por el BCE para la mayor parte de este año, ya que la caída de los precios de la energía contrarrestó las fuertes presiones internas sobre los precios, especialmente en el sector servicios.

Las cifras subyacentes, que excluyen la volatilidad de los precios de los alimentos y los combustibles, se mantuvieron estables en el 2.4%, gracias al rápido crecimiento de los precios de los servicios y a la debilidad de los precios de los bienes duraderos.

Las cifras confirman la opinión del BCE de que la inflación está en gran medida vencida y los dirigentes monetarios disponen ahora de tiempo suficiente para observar la evolución de los precios antes de contemplar nuevas medidas.

Por ello, los mercados no ven casi ninguna posibilidad de que el BCE recorte el tipo de depósito del 2% en su última reunión del año, el 18 de diciembre, y sólo ven una posibilidad entre cuatro de que se produzca una relajación el año que viene.

El BCE ha recortado los tipos en un total de dos puntos porcentuales hasta junio, pero se ha mantenido al margen desde entonces.

Inflación por debajo del objetivo en 2026

Sin embargo, las conversaciones sobre una bajada de tipos podrían tener un nuevo aliciente a principios del próximo año, cuando la inflación se sitúe por debajo del objetivo debido a la continua caída de los costes de la energía. Esto se considera una subestimación temporal y el banco tiende a pasar por alto la volatilidad de los precios inducida por la energía. Sin embargo, a algunos les preocupa que unas cifras excesivamente bajas puedan influir en las expectativas y hacer que la baja inflación se perpetúe. Los precios del gas natural son ahora más de un 40% inferiores a los de hace un año y el crudo ha bajado más de un 10%, lo que puede indicar que aún queda mucha deflación energética por venir.

Los precios de la energía bajaron un 0.5% en noviembre con respecto al año anterior, mientras que la inflación de los servicios fue del 3.5% y los precios de los alimentos no elaborados subieron un 3.3 por ciento.

La inflación de los bienes industriales no energéticos, vigilada para ver el impacto del "dumping" chino, fue del 0.6 por ciento.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

Una larga lista de dirigentes monetarios ha dicho que el BCE puede vivir con pequeñas desviaciones siempre que las tendencias subyacentes apunten a una vuelta al objetivo.

La confianza de los responsables de política monetaria se sustenta en unos datos económicos relativamente optimistas, que que el bloque está capeando bastante bien una incertidumbre excepcionalmente elevada.

Aunque la economía no está en auge, las encuestas y los datos concretos siguen apuntando a una expansión aceptable cercana al potencial del bloque, que se sitúa entre el 1% y el 1.5 por ciento.

El crecimiento también se ve apoyado por un mercado laboral relativamente tenso y los datos de Eurostat muestran que la tasa de desempleo subió al 6.4% en octubre.