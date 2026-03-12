Australia ordena salida de funcionarios "no esenciales" de Israel y Emiratos

El gobierno de Australia ordenó la salida de todos sus funcionarios no esenciales en Israel y Emiratos Árabes Unidos debido al "deterioro de la situación de seguridad", informó el jueves la ministra de Relaciones Exteriores.

La canciller australiana, Penny Wong, afirmó en una publicación en X que "los funcionarios australianos esenciales permanecerán en el país para apoyar a los australianos que lo necesiten".

El gobierno australiano sigue recomendando a sus ciudadanos que no viajen a Israel ni a los Emiratos Árabes Unidos, añadió.

"Les instamos a abandonar Oriente Medio si pueden y si es seguro hacerlo", dijo. "No esperen hasta que sea demasiado tarde. Puede ser la última oportunidad por un tiempo".

El gobierno australiano señaló que hay unos 115,000 ciudadanos australianos en todo Oriente Medio, de los cuales unos 2,600 han regresado a casa.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero que mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron una guerra en Oriente Medio.

Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, así como contra monarquías del Golfo.